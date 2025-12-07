Külföld, Háború :: 2025. december 7. 10:21 ::

Kína és Oroszország orosz területen tartott közös rakétavédelmi hadgyakorlatot

Kína és Oroszország december elején tartotta harmadik közös rakétavédelmi hadgyakorlatát orosz területen - jelentette be szombat este honlapján a kínai védelmi minisztérium.

A közös katonai gyakorlat nem irányult harmadik felek ellen, és nem is a jelenlegi nemzetközi helyzetre adott válaszként szervezték meg - szögezi le a közlemény.

Moszkva és Peking a múlt hónapban tárgyalásokat folytatott a rakétavédelemről és a stratégiai stabilitásról.

Augusztusban közös tüzérségi és tengeralattjáró-elhárítási gyakorlatokat tartott Oroszország és Kína a Japán-tengeren.

A két ország röviddel az ukrajnai orosz hadművelet megindítása előtt 2022-ben "korlátlan" stratégiai partnerséget kötött, és rendszeres katonai gyakorlatokról állapodott meg.

(MTI)