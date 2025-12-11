Külföld :: 2025. december 11. 09:32 ::

Mostantól "Trump Aranykártyával" szerezhet amerikai állampolgárságot, akinek van rá pénze

Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett "Trump Aranykártyát" az amerikai adminisztráció - ezt Donald Trump elnök jelentette be szerdán.

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen és internetes közösségi oldalán jelentette be a vízumkonstrukciót, amely nagyobb befektetés esetén állandó tartózkodást tesz lehetővé az Egyesült Államokban, és megnyitja az utat az amerikai állampolgárság gyors megszerzéséhez.

Donald Trump a fehér házi eseményen Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és technológiai cégek vezetőinek jelenlétében közölte, hogy még aznap elérhetővé válik az érdeklődők számára a jelentkezési felület és a tájékoztató honlap. Hozzátette, hogy a "Trump Aranykártya" program az állandó tartózkodást lehetővé tévő zöld kártyához hasonlatos, ugyanakkor "több előjogot és erősebb utat jelent az állampolgárság megszerzése felé".

Step right up and buy your way into America with your new Trump Gold Card, brought to you by the con men selling out America to the highest bidder and wrecking the economy. pic.twitter.com/q1Gwnnn6x4 December 11, 2025

Hozzátette, hogy az aranykártyát a jövőben kiegészíti majd úgynevezett "Trump Platinakártya" és a "Trump Vállalati Aranykártya", a bevételek minden esetben az amerikai államkasszába folynak be.

Az aranykártya feltétele, hogy a kérvényező 1 millió dollár költségvetési hozzájárulást tegyen, és előzőleg befizessen egy 15 ezer dolláros eljárási illetéket. Amennyiben a kérvényező nemzetbiztonsági felülvizsgálata megfelelő eredményt hoz, az illető "rekordidő alatt" hozzájut az állandó tartózkodási engedélyhez.

A platinakártya még egyelőre nem érhető el, de a tervek szerint 5 millió dolláros költségvetési hozzájárulás és sikeres nemzetbiztonsági átvilágítás esetén lehet majd megkapni, és az aranykártyánál több jogot biztosít.

A vállalati aranykártya cégek számára teszi lehetővé, hogy alkalmazottakat telepítsenek le az Egyesült Államokon belül. A konstrukció személyenként 2 millió dolláros költségvetési hozzájáruláshoz kötné azt, hogy az alkalmazottak állandó tartózkodási engedélyt, valamint azt követően állampolgárságot szerezzenek.

Donald Trump elnök a közelmúltban már ismertette elképzelését, amelynek célja, hogy - mint fogalmazott - hosszú évek tömeges illegális bevándorlása után az amerikai adófizetőknek hasznot hozzon a legális bevándorlás rendszere.

(MTI)