Nagy teherbírású drónokkal végeztek próbarepülést Kínában

Próbarepülést végzett Kínában két olyan új, nagy teherbírású drón, amelyet a civil áruszállításban is lehet használni - jelentette csütörtökön a kínai állami média.

Egy Csiutien nevű, hagyományos szárnyas drón az északnyugat-kínai Senhszi tartományban hajtotta végre csütörtök reggel első repülését, egy nappal korábban pedig az AR-E800 jelzésű elektromos drón szállt fel először a kelet-kínai Csianghszi tartományban.





The first successful flight of a heavy electric unmanned aerial vehicle with vertical takeoff and landing AR-E800 took place at Jindezhen Airport in Jiangxi Province on December 10. The developer is the China Aviation Industry Corporation… 🇨🇳 Tests of a heavy Chinese droneThe first successful flight of a heavy electric unmanned aerial vehicle with vertical takeoff and landing AR-E800 took place at Jindezhen Airport in Jiangxi Province on December 10. The developer is the China Aviation Industry Corporation… pic.twitter.com/YoZTGlhchR December 11, 2025

A kínai repülőgépipari vállalat (AVIC) által tervezett drónok közül a Csiutien 25 méteres fesztávolsággal, 16 tonnás maximális felszállótömeggel és hattonnás teherbírással rendelkezik. Akár 12 órán át is képes levegőben maradni, hatósugara pedig hétezer kilométer.





It has a range of over 6000km while carrying a ~5 ton payload, including the drone swarm module, which can release several dozens of suicide drones over an area.



In war, there is the difference between gaining air… First flight of China's Jiutian mothership drone unveiled.It has a range of over 6000km while carrying a ~5 ton payload, including the drone swarm module, which can release several dozens of suicide drones over an area.In war, there is the difference between gaining air… pic.twitter.com/puqlQny8SX December 11, 2025

Az AVIC AR-E800 jelű drónja függőleges fel- és leszállásra képes, hat egymás fölött elhelyezkedő rotorpárral rendelkezik, amelyekkel körülbelül négy perc alatt hajtotta végre a teszt teljes manőversorozatát, azon belül a fel- és leszállást, a lebegést, a fordulókat, valamint az előre és a hátra repülést. A csendes üzemű jármű 300 kilogrammos hasznos terhet képes szállítani - közölték.

A kínai állami média szerint e drónok kifejlesztése a gyártók azon törekvéseit szolgáljak, hogy a városi logisztika és a sürgősségi ellátás területén szélesítsék a teherdrónpiac lehetőségeit.

Elemzők szerint a globális áruszállító drónpiac 2031-re közel 5 milliárd dollárra nőhet, évente átlagosan 35,8 százalékos bővüléssel.

Kína már korábban is tesztelt nagy teherbírású drónokat: 2024 márciusában a Yitong TP1000 modell egytonnás hasznos teherrel szállt fel, míg a Boying T1400 helikopterdrón 650 kilogrammos teherrel repült extrém hőmérsékleti körülmények között.

Az AVIC szerint a Csiutien drón a legkülönbözőbb típusú árukat képes szállítani, és alkalmazkodik a különböző feladatokhoz, például a katasztrófaelhárításhoz, területfelméréshez vagy az erőforrások feltérképezéséhez.

