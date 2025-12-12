Külföld :: 2025. december 12. 06:59 ::

Putyin támogatásáról biztosította a Trump által szorongatott Madurót

A kétoldalú baráti kapcsolatok továbbfejlesztéséről folytatott eszmecserét telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Nicolás Maduro venezuelai elnök - közölte csütörtökön a Kreml sajtószolgálata.

"Az államfők véleménycserét folytattak a baráti orosz-venezuelai kapcsolatok továbbfejlesztéséről, a novemberben hatályba lépett stratégiai partnerségi és együttműködési megállapodás keretében" - hangzott a Moszkvában kiadott tájékoztatás.

"Vlagyimir Putyin kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel, és megerősítette, hogy támogatja a Maduro-kormány politikáját, miszerint a növekvő külső nyomás mellett is védi nemzeti érdekekeit és szuverenitását" - írták.

"Megerősítették kölcsönös szándékukat a közös projektek következetes megvalósítására a kereskedelmi és gazdasági, az energetikai, a pénzügyi, a kulturális-humanitárius és egyéb területeken" - állt a Moszkvában kiadott rövid közleményben.

Közben az Egyesült Államok újabb szankciókat hozott venezuelai személyek és szervezetek ellen



Újabb szankciókat hozott az Egyesült Államok venezuelai személyek és szervezetek ellen a Maduro-rezsimet érintő intézkedéssorozat keretében csütörtökön.

A külügyminisztérium közleményben jelentette be, hogy négy magánszemély, hat szervezet, valamint további hat tengeri hajó kerül büntetőintézkedések hatálya alá.

Hárman Nicolas Maduro venezuelai elnök unokaöccsei, közülük kettőt korábban kábítószer-kereskedelem miatt börtönre ítéltek az Egyesült Államokban, és egy fogolycsere keretében kerültek vissza hazájukba. A venezuelai vezető rokonai 2022. októberében kaptak kegyelmet a Biden-adminisztráció döntésére, amelynek fejében hét amerikai állampolgár nyerte vissza szabadságát Venezuelában.

A csütörtökön meghozott szankciók további érintettjei az olajszektorban tevékenykednek, köztük egy üzletember, valamint hat hajózási társaság és az általuk működtetett tengeri járművek.

Az amerikai adminisztráció indoklása szerint Nicolas Maduro, mint a külföldi terrorszervezetként kijelölt Cartel de los Soles szervezet vezetője, tovább folytatja a régió destabilizációját.

A közlemény megerősíti, hogy az Egyesült Államok kormánya továbbra is megakadályozza, hogy az általa Venezuela illegitim vezetőjének tartott Nicolas Maduro és rezsimje külföldről pénzügyi segítséget kapjon, amelyet a venezuelai emberek "elnyomására" használ fel.

A Fehér Ház szintén csütörtökön nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok erővel foglal le további, szankciós listán szereplő venezuelai kőolaj-szállító tankerhajókat. Karoline Leavitt sajtótitkár napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az amerikai hatóságok elkobozzák a szerdán Venezuela partjainál lefoglalt tanker által szállított kőolajat.

"Nem fogunk csak ott állni és nézni azt, ahogy szankciókkal sújtott bárkák feketepiacra szánt olajjal hajóznak a tengeren, és annak hasznából táplálják a világ gonosz és törvénytelen rezsimjeinek kábítószer-terrorizmusát" - fogalmazott Karoline Leavitt.

(MTI)