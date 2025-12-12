Külföld :: 2025. december 12. 08:38 ::

Orosz tengeralattjárót követett a brit haditengerészet Nagy-Britannia partjainál

Napokig követett egy orosz tengeralattjárót a brit királyi haditengerészet (Royal Navy) Nagy-Britannia partjai közelében. A Royal Navy beszámolója szerint a művelet három napig tartott, és a Krasznodar nevű, a NATO besorolása alapján Kilo osztályú orosz tengeralattjáró ezalatt az Északi-tengerről a Doveri-szoroson át a La Manche csatornára hajózott.

A Kilo osztályba tartozó hajók nem nukleáris, hanem dízel-elektromos meghajtású támadó tengeralattjárók.

A brit haditengerészet hangsúlyozta csütörtöki tájékoztatásában, hogy a Krasznodar a viharos időjárás ellenére végig a felszínen haladt, és útján a Tidesurge nevű, logisztikai és műveleti támogatásra, illetve üzemanyag-utántöltésre kialakított brit hadihajó kísérte.

A brit hajó fedélzetén volt a 814-es számú haditengerészeti légiszázad egyik Merlin típusú helikoptere. Ezt a helikoptertípust elsődlegesen tengeralattjárók elleni műveletekre fejlesztették ki, de alkalmas kutató-mentő feladatokra, teher- és csapatszállításra, valamint tengeri járőrözésre is.

A Royal Navy csütörtöki tájékoztatásának megfogalmazása szerint a helikopter a művelet ideje alatt a Tidesurge fedélzetén maradt, de személyzete felkészült "tengeralattjáró-ellenes műveletek" végrehajtására, ha a Krasznodar a felszín alá merült volna.

A beszámoló szerint a brit hadihajó Franciaország északnyugati partvidékéig követte a Krasznodart és az orosz tengeralattjárót kísérő, Altáj nevű vontatóhajót, és a követési feladatokat itt átadta "egy NATO-szövetséges országnak".

A brit haditengerészet csütörtöki tájékoztatása felidézi a londoni védelmi minisztérium minapi beszámolóját arról, hogy az utóbbi két évben 30 százalékkal emelkedett a brit területi vizeket fenyegető orosz hajók száma.

Az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója - amely a brit kormány szerint kémhajó - az idén például többször is feltűnt a brit területi vizek határain.

John Healey brit védelmi miniszter minapi beszámolója szerint a Jantar legutóbb lézerrel zavarta meg a brit királyi légierő (RAF) Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépeit, amelyek figyelték tevékenységét.

A minisztérium éppen ezen a héten jelentette be, hogy az Atlanti-óceán északi vizei alatti infrastruktúra védelmére alkalmas új, élenjáró technológiákkal szereli fel a haditengerészet hajóit.

A bejelentéshez fűzött technikai ismertetés szerint az Atlanti Bástya nevű, elsősorban a brit haditengerészet tengeralattjáró-elhárítási kapacitásainak új technológiai alapokra helyezését célzó program során olyan integrált digitális védelmi és célkövető hálózat jön létre, amelyben mesterséges intelligencia által vezérelt akusztikus észlelési technológia köti majd össze a hadihajók, tengeralattjárók, repülőgépek és tengeri drónok tevékenységét.

A londoni védelmi tárca a múlt héten azt is bejelentette, hogy közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a kiemelt fontosságú infrastrukturális hálózatok - köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek - megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.

(MTI)