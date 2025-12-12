Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. december 12. 14:42 ::

Izland sem vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, portugál művészek pedig bojkottálják

Hollandia, Írország, Szlovénia és Spanyolország már korábban úgy döntött, hogy Izrael részvétele miatt nem indul a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon. Szerdán Izland is bejelentette, hogy Izrael részvétele miatt távol marad, „mert a jelenlegi helyzetben nincs béke vagy öröm ebben a versenyben”. Izrael-barát politikája miatt Portugália részt vesz ugyan a bécsi dalfesztiválon, de a portugál válogatófesztiválon fellépő művészek többsége bejelentette: ha győznének is, akkor sem mennek el Bécsbe – írja az esquerda.net és a ruv.is.



Izlandi „újkori antiszemiták” tüntetnek az Izlandi Nemzeti Műsorszóró Szolgálat reykjavíki székháza előtt (fotó: ruv.is)

Jelenleg nincs béke vagy öröm ebben a játékban

Szerdán az Izlandi Nemzeti Műsorszóró Szolgálat (RÚV) is bejelentette, hogy a szigetország versenyzője Izrael részvétele miatt nem indul a Bécsben megrendezendő 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon. A RÚV igazgatótanácsa szerdán ült össze, hogy döntsön Izland részvételéről. Az igazgatótanács ülése idején Reykjavíkban a RÚV székháza előtt izlandiak tüntetettek palesztin zászlókkal, s követelték, hogy részvételével Reykjavík ne támogassa a népirtó Izraelt.

Stefán Eiríksson, a műsorszolgáltató vezérigazgatója az ülés után elmondta, hogy a távolmaradásra vonatkozó döntést a végrehajtó bizottság már kedden meghozta.



Stefán Eiríksson, a RÚV vezérigazgatója (fotó: ruv.is)

Azért döntöttünk Izland távolmaradása mellett, mert a jelenlegi helyzetben nincs béke vagy öröm ebben a versenyben. Elsősorban ezen az alapon hátrébb lépünk, amíg a helyzet olyan, amilyen – mondta az Izlandi Televíziónak Stefán Eiríksson.

Közben az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) a tegnapelőtt megnyugtatta a Bécsben megtartandó Eurovíziós Dalfesztiválon Izrael részvételi lehetősége ellenére is induló országokat: a részvételi díj összege a négy ország (amelyekhez közben csatlakozott Izland is – H. J.) kiválása ellenére sem lesz magasabb.

A csend bűnrészesekké tesz bennünket

Portugáliában sem mindenki ért egyet azzal, hogy az ibériai ország Izrael jelenléte ellenére is részt vesz a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon. Legalábbis a Portugál Rádió és Televízió (RTP) nemrégiben azt közölte az EBU-val, hogy előadóművészei részt vesznek a bécsi dalfesztiválon. Az ibériai országban évente megrendezik a Festival da Canção de Portugal-t (Portugál Dalfesztivál), amelynek győztese képviseli majd Portugáliát a soron következő Eurovíziós Dalfesztiválon. Csakhogy az RTP jövő februárban, márciusban megrendezendő portugál nemzeti válogatóján résztvevő 16 versenyző közül 11-et képviselő 17 művész szerdán bejelentette, hogy ha megnyernék a válogatót, Izrael részvétele miatt akkor sem hajlandók indulni a bécsi dalfesztiválon.



Cristina Branco portugál zeneművész, az Izraelt bojkottáló nyilatkozat egyik aláírója (fotó: Fernando Velvet)

A 17 portugál művész, alkotók és előadók által kiadott közös nyilatkozatban a többi között ez áll:

– Megértjük, hogy az ország és a nagyvilág olyan pillanatokat él át, amikor a csend bűnrészessé tesz minket egy tragédiában. De mi nem hallgatunk, hanem cselekszünk szavakkal és dalokkal a rendelkezésünkre álló lehetőségek keretein belül. Nem hallgathatunk az emberi jogok megsértése láttán, ezért mi kultúrával, a portugál kultúrával ellenállunk. Oroszországot politikai okokból (Ukrajna inváziója miatt) kizárták a 2022-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételből, s éppen ezért megdöbbenéssel látjuk, hogy Izrael nem jutott ugyanerre a sorsra, annak ellenére, hogy az ENSZ szerint is népirtást követ el a palesztinok ellen a Gázai övezetben – írja a 17 portugál művész, majd közös közleményüket e szavakkal zárják: „Viva a música! É por ela que aqui estamos. (Éljen a zene! Ezért vagyunk itt)

A közleményt aláíró egyben sajnálatuknak adnak hangot, amiért a portugál közszolgálati műsorszolgáltató (RTP) az Európai Műsorsugárzók Uniójának (EBU) legutóbbi, genfi közgyűlésén megszavazta Izrael részvételét az Eurovíziós Dalfesztiválon. Közben a zsidó népirtókkal cinkos Portugál Rádió és Televízió (RTP) bejelentette: tiszteletben tartja a 17 művész döntését, ám Portugália mindenképpen részt vesz a jövő évi Eurovíziós Dalfesztiválon.



A 17 portugál művész nyilatkozata (fotó: X)

Hering J. – Kuruc.info