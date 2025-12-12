Kibertámadás érte a francia belügyminisztérium levelezőrendszerét - jelentette be pénteken Laurent Nunez francia belügyminiszter.
A tárcavezető az RTL rádióállomásnak elmondta, hogy a támadó több mappához hozzáfért, azonban nincs arra utaló bizonyíték, hogy érzékeny információ is kiszivárgott volna.
Hozzátette, hogy a szervereket különböző védelmi intézkedésekkel erősítették meg, az ügyben pedig nyomozás zajlik, amelynek jelenlegi szakaszában egyelőre nem lehet megállapítani, honnan indították a támadást.
(MTI)