A világ egyik leghosszabb vasúti alagútját is magába foglaló vasútvonal készült el Ausztriában

A világ egyik leghosszabb, a Koralpe-hegy alatt futó vasúti alagútját magába foglaló új vasútvonalat avattak fel pénteken Ausztriában két tartományi székhely, a stájerországi Graz és a karintiai Klagenfurt között.

A 33 kilométeres Koralm-alagút 41 percre rövidíti le a két város közti menetidőt, amely vonattal eddig három, busszal pedig két óráig tartott - közölte az ÖBB osztrák vasúttársaság. A 130 kilométeres Koralm-vasút javítja az összeköttetést Európa déli és északi része, Lengyelország és Olaszország között is.

A balti- és az adriai-tengeri kikötőket összekötő észak-déli közlekedési folyosó részét képező pályaszakaszon összesen 50 kilométernyi utat tesznek meg alagútban a szerelvények, és több mint 100 hídon haladnak át. A leggyorsabb járatok az óránkénti 250 kilométeres sebességet is elérik az új pályaszakaszon.

Az 5,9 milliárd eurós beruházásból 600 millió eurót az Európai Unió fedezett. Az EU-nak a pénteki grazi avatóünnepségen jelenlévő illetékese azt mondta, hogy a Koralm-vasút "az évszázad projektje nemcsak Ausztria, hanem Európa számára is".

A Koralm-vasút haszna teljes egészében akkor érvényesül, amikor elkészülnek a projekthez kapcsolódó más, már folyamatban lévő nagyberuházások is, köztük a Grazot Béccsel összekötő Semmering-alagút - közölte az ÖBB.

(MTI)