Kadhafi bukása után most nyílhatott csak meg Líbia nemzeti múzeuma

Ismét megnyílt Tripoliban Líbia nemzeti múzeuma, régi nevén esz-Szaraja el-Hamra vagy Vörös Kastély múzeum, a nagyközönség a Moammar el-Kadhafit líbiai vezetőt megbuktató felkelés óta most először tekintheti meg az ország legértékesebb történelmi kincseinek egy részét.

Líbia legnagyobb múzeumát 2011-ben zárták be, az országot 1969 óta irányító, a várkastély védőfalán a tömeghez büszke beszédet intéző Kadhafi elleni, NATO támogatta felkelés idején.

A felújítási munkák 2023 márciusában kezdődtek el a tripoli székhelyű, nemzetközileg elismert nemzeti egységkormány irányítása alatt, amely 2021-ben került hatalomra az ENSZ közvetítésével folyó politikai folyamat részeként.

"A Nemzeti Múzeum megnyitása nem csupán kulturális esemény, de élő tanúságtétel arról, hogy Líbia építi az intézményeit" - mondta a megnyitó ünnepségen Abdulhamid Mohammed Dbeibah, a nemzetközi egységkormány ideiglenes miniszterelnöke.

Az 1980-as években épült múzeum tízezer négyzetméteres kiállítási területén mozaikok és falfestmények, szobrok, pénzérmék és a történelem előtti kortól Líbia görög és római éráján át az iszlám korszakig keletkező műkincsek láthatók.

A gyűjteményben megtalálhatók a dél-líbiai Uan Muhuggiag régészeti lelőhelyen, illetve az egyiptomi határ közelében, a sivatagban fekvő Dzsagbúb faluban talált ezeréves múmiák.

"A jelenlegi program célja, hogy múzeumlátogatásra serkentse az iskolákat, mielőtt az év elején hivatalosan is megnyílik az intézmény a nagyközönség előtt" - mondta a Reuters brit hírügynökségnek Fatima Abdullah Ahmed igazgató.

Líbia 21-et már megtalált a Kadhafi bukása óta külföldre - egyebek mellett Franciaországba, Svájcba és az Egyesült Államokba - csempészett műkincsek közül - mondta a megnyitó előtt Mohamed Fardzs Saksoki, az ókori főosztály igazgatótanácsának elnöke. Saksoki azt is elmondta, hogy jelenleg folynak a tárgyalások több mint kéttucat olyan műkincs visszaszolgáltatásáról, amelyet Spanyolországba hurcoltak el, valamint több másikéról, amelyeket Ausztriába vittek.

2022-ban Líbia kilenc műkincset kapott vissza az Egyesült Államoktól, közöttük síremlékeket, illetve szarkofágokat díszítő kőfejeket, urnákat és agyagedényeket.

Líbiában öt világörökségi helyszín található, a polgárháború miatt 2016-ban valamenyi felkerült az UNESCO veszélyeztetett világörökségi helyszíneinek listájára.

Júliusban Líbia UNESCO-delegációja bejelentette, hogy Gadámesz szaharai oázisváros lekerült a veszélyeztetett világörökségi színhelyek listájáról, miután javult ott a biztonsági helyzet.

