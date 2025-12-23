Külföld :: 2025. december 23. 08:46 ::

Az év eleje óta több mint 9000 külföldi állampolgárt utasítottak ki Lengyelországból

Az idei év elejétől több mint 9200 külföldi hagyta el Lengyelországot a hazatérési kötelezettségről szóló határozat alapján - közölte Andrzej Juzwiak, a lengyel határőrség főparancsnokának szóvivője.

A szóvivő annak kapcsán nyilatkozott a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak, hogy a határőrség hétfőn az X-en tudatta: csak múlt hétfőtől vasárnapig mintegy 180 külföldi hagyta el Lengyelországot visszatérési határozat alapján.

Közülük többek esetében kényszerű kitoloncolást alkalmaztak, mások önként távoztak. Az első csoportban a legtöbben - 24-en - ukrán állampolgárok voltak, rajtuk kívül mások között 16 georgiai és 5 kolumbiai állampolgárról volt szó.

A kitoloncolás többek között azokra vonatkozott, akik korábban bűncselekményeket követtek el, és a lengyel bíróság elítélte őket.

A visszaküldési határozat alapján, de önként távozók közül a legtöbben fehérorosz, moldovai és georgiai állampolgárok voltak - közölték a határőrség X-felületén.

(MTI)