Több százan tüntettek Újdelhiben, amiért meglincseltek egy hindu férfit Bangladesben

Több százan tüntettek Banglades újdelhi főkonzulátusa előtt kedden, miután a szomszédos Bangladesben feldühödött muszlimok rátámadtak egy hindura, összeverték és megégették.

A hindu szervezetek vezette tüntetésen helyszíni beszámolók szerint a demonstrálók elégették Muhammad Junusz bangladesi miniszterelnök képét, és a rendőrökkel is összecsaptak.

Tiltakozásokat jelentettek a Kasmír indiai ellenőrzés alatt álló térségéből is.

Dipu Csandra Dászt, egy gyári munkást a múlt héten ölték meg a bangladesi Mimenszingh körzetben, mert az emberek azzal vádolták, hogy sértő megjegyzést tett Mohamed prófétára. Dász halála ügyében a hatóságok legkevesebb 10 embert már őrizetbe vettek.

Az indiai külügyminisztérium vasárnap már bejelentette, hogy az újdelhi kormány elkötelezett a külföldi diplomáciai kirendeltségek védelmében.

Újdelhi és Dakka között akkor vált feszültté a viszony, amikor a 2024-es tömegtüntetések hatására lemondott, majd Indiába menekült Banglades akkori miniszterelnöke, Haszina Vazed, akit később Dakkában egy különleges bíróság emberiesség elleni bűncselekmények miatt távollétében halálra is ítélt.

Bangladesben nemrég újabb tömegdemonstrációk robbantak ki a 2024-es megmozdulások egyik vezéralakja, Saríf Oszmán Hádi halála miatt, akit ismeretlenek agyonlőttek, a hatóságok szerint pedig az elkövetők Indiába menekültek.

