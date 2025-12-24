Külföld :: 2025. december 24. 18:56 ::

Új-Dél-Wales állam szigorított a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályokon

Az ausztráliai Új-Dél-Wales állam parlamentje szerdán jóváhagyta az új, a fegyvertartás szigorítására és a gyűlöletbeszéd kiterjesztésére vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet a sydney-i Bondi Beach tengerpartján rendezett hanukafesztivál elleni terrortámadás nyomán terjesztettek a testület elé.

Chris Minns, az állam miniszterelnöke újságíróknak azt mondta, nem biztos, hogy Új-Dél-Wales összes lakosa örömmel fogadja majd a szigorításokat, kormánya azonban mindent megtesz az emberek biztonságáért.

"Sydney és Új-Dél-Wales örökre megváltozott amiatt a terrortámadás miatt" - szögezte le.

Az újonnan elfogadott jogszabály négyre korlátozza az egy fő által tartható tűzfegyverek számát, bizonyos csoportok, például gazdák esetében pedig 10-ben állapította meg a felső határt. Emellett szélesebb jogköröket ad a rendőrségnek is a tüntetések korlátozására, illetve betiltja az olyan szervezetek zászlainak nyilvános használatát, mint például a Hamász vagy a Hezbollah.

A december 14-i vérengzésben 15 ember vesztette életét, több tucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó volt.

(MTI nyomán)