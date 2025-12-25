Saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén tette közzé Donald Trump a karácsonyi üdvözlőjét, amiben a jókívánságok mellett legalább akkora szerep jutott a saját teljesítménye értékelésének, de a politikai ellenfelei is megkapták a magukét.
Az amerikai elnök rögtön azzal indított:
Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali söpredéket is, akik mindent megtesznek országunk tönkretételéért, de csúnyán kudarcot vallanak.
Ezt követően felsorolta, hogy most már mi minden van, illetve nincs az Egyesült Államokban. Nincsenek például
- nyitott határok,
- férfiak női sportokban,
- transzneműség bárki számára,
- gyenge rendfenntartás,
- infláció.
Van viszont Trump szerint
- rekordértékű tőzsde,
- évtizedek óta a legalacsonyabb bűnözési statisztika,
- 4,3 százalékos GDP-növekedés, ami két százalékponttal jobb a vártnál.
Trump hozzátette még azt is, hogy a vámok „több billió dolláros növekedést és prosperitást hoztak” az Egyesült Államoknak, ahol a nemzetbiztonság jelenleg a valaha volt legmagasabb szinten áll.
– Újra tisztelnek minket, úgy, mint talán még soha. Isten áldja Amerikát! – zárta köszöntőjét az amerikai elnök.
(24 nyomán)