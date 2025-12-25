Külföld :: 2025. december 25. 16:12 ::

Trump: boldog karácsonyt mindenkinek, még a baloldali söpredéknek is

Saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén tette közzé Donald Trump a karácsonyi üdvözlőjét, amiben a jókívánságok mellett legalább akkora szerep jutott a saját teljesítménye értékelésének, de a politikai ellenfelei is megkapták a magukét.



Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Az amerikai elnök rögtön azzal indított:

Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali söpredéket is, akik mindent megtesznek országunk tönkretételéért, de csúnyán kudarcot vallanak.

Ezt követően felsorolta, hogy most már mi minden van, illetve nincs az Egyesült Államokban. Nincsenek például

nyitott határok,

férfiak női sportokban,

transzneműség bárki számára,

gyenge rendfenntartás,

infláció.

Van viszont Trump szerint

rekordértékű tőzsde,

évtizedek óta a legalacsonyabb bűnözési statisztika,

4,3 százalékos GDP-növekedés, ami két százalékponttal jobb a vártnál.

Trump hozzátette még azt is, hogy a vámok „több billió dolláros növekedést és prosperitást hoztak” az Egyesült Államoknak, ahol a nemzetbiztonság jelenleg a valaha volt legmagasabb szinten áll.

– Újra tisztelnek minket, úgy, mint talán még soha. Isten áldja Amerikát! – zárta köszöntőjét az amerikai elnök.

(24 nyomán)