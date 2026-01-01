Külföld, Háború :: 2026. január 1. 10:57 ::

Trump a főnökével ünnepelt, de egy Jézus-képpel elkövettek egy kis holokausztot is

A világ vezetői is köszöntötték az új évet, Donald Trump egy szilveszteri gálán a békéről beszélt, miközben Vlagyimir Putyin a győzelembe vetett hitet hangsúlyozta. Volodimir Zelenszkij az ukrán nép kitartását emelte ki, míg Hszi Csin-Ping Kína gazdasági, társadalmi és technológiai előrelépéséről értekezett újévi beszédében.

Az esztendő utolsó napján a világ vezetői sem mulasztották el köszönteni az újévet, Donald Trump amerikai elnök feleségével együtt a Mar-a-Lagói rezidenciáján rendezett bulin azt mondta, hogy békét szeretne a Földön, ugyanakkor kemény figyelmeztetést is küldött, miszerint feltárja a minnesotai csalás hátterét.



Fotó: Joe Raedle / Getty Images

Az amerikai elnök a bálterem bejárata előtt nyilatkozott az újságíróknak, és újévi fogadalomként a béketeremtésről beszélt. A vendégek előtt már azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok nagyszerűen működik.

„Visszatértünk. Erősek vagyunk" – tette hozzá Donald Trump, és kijelentette, hogy a végére jár a Minnesotában történt csalásnak. „El tudják képzelni, 18 milliárd dollárt loptak el. És ez csak az, amiről most tudunk. Ez egy csekélység. Kalifornia rosszabb, Illinois rosszabb, és sajnos New York is rosszabb. A végére járunk mindegyiknek. Ez egy gigantikus átverés volt” – jelentette ki az amerikai elnök.

A szilveszteri bulin jelen volt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök mellett az amerikai kormányzat vezető tisztviselői, köztük Kristi Noem belbiztonsági miniszter, Rudy Giuliani korábbi New York-i polgármester és Dan Scavino, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke. A gála különleges eseménye az volt, hogy Vanessa Horabuena élőben festett egy Jézus-portrét (ez Netanjahunak fájhatott, ha nem is ez volt a filoszemita sameszok szándéka - a szerk.), amelyet Donald Trump elmondása szerint jótékonysági árverésre bocsátanak. A kép 2,5 millió dollárért kelt el, és az összeget egy gyermekkórház kutatóintézetének ajánlotta fel.

Putyin hisz a győzelemben és az orosz hősökben

Vlagyimir Putyin újévi beszédében kijelentette, hogy Oroszország hisz abban, hogy győzelmet arat Ukrajnában. Az orosz elnök rövid beszédének nagy részét az ukrajnai „harcosoknak és parancsnokoknak" szentelte. Viszont nem említette azt az állítólagos ukrán dróntámadást, amely a rezidenciáját érte.

Az elmúlt hetek béketárgyalásairól Putyin közölte, hogy az orosz hadsereg erővel kívánja elfoglalni az ukrán területek maradék részét, amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak. Az orosz katonákat „hősöknek” nevezve Putyin így szólt: „Hiszünk bennetek és a győzelmünkben.” A beszédet először a Kamcsatka-félszigeten sugározták, ugyanis ez az első orosz régió, amely az újévet köszöntötte.

Zelenszkij szabadságról és méltóságról beszélt

(csak nem "bármely áron" - a szerk.). „Ez az év a védelmi erőknek köszönhetően vált lehetővé – azoknak, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kitartottak, akik értékelik a szabadságot és a méltóságot” – olvasható a bejegyzésben. Volodimir Zelenszkij közösségi oldalán kívánt az ukránoknak boldog új évet, az ukrajnai elnök azt írta, hogy az ország továbbra is elkötelezett a béke mellett az Oroszországgal vívott háború közepette. „Ez az év a védelmi erőknek köszönhetően vált lehetővé – azoknak, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kitartottak, akik értékelik a szabadságot és a méltóságot” – olvasható a bejegyzésben.





Hszi Csin-ping: Kína és Tajvan újraegyesítése megállíthatatlan

Hszi Csin-ping újévi beszédét a China Media Group közvetítette, amelyben arról beszélt, hogy Kína milyen mérföldköveket ért 2025-ben gazdasági, társadalmi és technológiai téren. „Számos nagy AI-modell versengett a csúcsra jutásért, és áttöréseket értünk el saját chipjeink kutatásában és fejlesztésében" – mondta a kínai elnök, majd hozzátette, hogy „mindez Kínát az egyik leggyorsabban növekvő innovációs képességekkel rendelkező gazdasággá tette."

A kínai elnök kiemelte, hogy Kína és Tajvan újraegyesítése megállíthatatlan, miután befejeződött a hadgyakorlat a sziget körül. A kínai hadsereg még rakétákat is kilőtt Tajvan körül, emiatt a szigetország felkészült a védekezésre. Hszi Csin-ping arra is utalt, hogy milyen kulturális termékek váltak világsikerré, köztük a Black Myth: Wukong videójáték és a Ne Zha 2 animációs film.

(Index nyomán)