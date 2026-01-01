Háború :: 2026. január 1. 09:07 ::

Zelenszkij: 90 százalékban késze a békemegállapodás, de Ukrajnának nem kell béke bármilyen áron

90 százalékban kész van az orosz-ukrán háborút lezáró békemegállapodás – jelentette ki Volodimir Zelenszkij, aki újévi beszédét nagyrészt mégis az orosz katonai támadásokkal szembeni ellenállás hangsúlyozására építette.

Az ukrán elnök szerint a közel négy éve tartó háború lezáró megállapodás fennmaradó 10 százaléka „meghatározza a béke sorsát, Ukrajna sorsát és Európa sorsát”.

Húszperces beszédében Zelenszkij rámutatott, hogy Ukrajna nem akar „békét bármilyen áron”, mint mondta „a háború végét akarjuk – nem Ukrajna végét”. Az elnök megköszönte azoknak a vezetőknek a támogatását, akik továbbra is Ukrajna mellett állnak, de hozzátette: „a szándékoknak biztonsági garanciákká kell válniuk, ezért ratifikálni kell őket”. Zelenszkij közölte, hogy „a gyenge megállapodások alatt szereplő aláírások csak táplálják a háborút”, majd azt mondta:

Vagy a világ állítja meg Oroszország háborúját, vagy Oroszország rángatja bele a világot a saját háborújába.

Az ukrán elnök egyúttal kifejezte szándékát, hogy a béketárgyalások még januárban újrainduljanak és felgyorsuljanak amerikai és európai szereplők bevonásával.

(24)