Trump: mindent elértünk, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűztünk, és még pénzbe sem kerül

Az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Davosban.



Fotó: Romina Amato / Reuters

Az elnök a világgazdasági fórum helyszínén a Fox Business gazdasági televíziónak a Grönlandról született megállapodástervezetet értékelve kifejtette: célját úgy érte el, hogy az az Egyesült Államoknak nem jelent költséget.

"Mindent megkapunk, amit akartunk, teljes biztonságot, teljes hozzáférést mindenhez" - fogalmazott Donald Trump és hozzátette, hogy a Grönlandra vonatkozó amerikai jogok közé tartozhat a jövőben, hogy bármennyi katonai bázist és mindenfajta eszközt telepíthet a szigetre.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Grönland integráns részét képezi majd az amerikai rakétavédelmi rendszernek, az úgynevezett "Aranykupolának" (Golden Dome). Kifejtette, hogy a hatalmas sarkvidéki sziget segítségével válhat teljessé az Egyesült Államok területének rakétavédelme.

Az elnök elmondta, hogy a Grönlandra vonatkozó egyezség részleteit még ki kell dolgozni, de a végső megállapodásnak nem lesz időkorlátja.

Trump egyben megismételte, hogy az Egyesült Államok védelmi költségvetése 2027-ben 1500 milliárd dollárra emelkedik, aminek fedezetét a vámokból érkező bevétel adja.

Az elnök az európai partnerekkel fennálló viszonnyal kapcsolatban és az őt grönlandi tervei miatt ért nyugat-európai kritikákra reagálva úgy fogalmazott, hogy "jól kijövünk egymással, de mindig volt egy vitám arról, hogy mi mindig ott leszünk számukra, de vajon ők ott lesznek-e számunkra", majd hozzátette, hogy a kapcsolatoknak "kölcsönöseknek" kell lenniük.

Trump a megállapítást megismételte a NATO szövetségesi viszonyrendszerrel kapcsolatban, megjegyezve, hogy a szervezet költségeinek nagy részét a múltban az Egyesült Államok fedezte. "Mindig mondtam, hogy vajon ott lesznek-e, ha valaha is szükségünk lesz rájuk. Ebben nem vagyok biztos" - fogalmazott az amerikai elnök Davosban.

A pofátlan zsidó a háborúját pénzelő európaiakat szidta

Megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnök a svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórum keretében Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel csütörtökön. A találkozóról távozóban Trump röviden nyilatkozott újságíróknak, és azt üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az ukrajnai háborúnak véget kell vetni.

Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint mindkét fél "nagyon jónak" minősítette a körülbelül egyórás megbeszélést. Szerhij Nyikiforov, az ukrajnai elnök sajtótitkára elmondta, hogy a találkozó végén Trump és Zelenszkij röviden négyszemközt is beszélt egymással.

"Reméljük, hogy ez a háború Ukrajnában véget ér. Sok ember hal meg. A múlt hónapban 30 ezer ember vesztette életét, főként katonák. Ez egy olyan háború, amelyet meg kell állítani. Jó találkozóm volt Zelenszkij elnökkel. Mindenki azt akarja, hogy véget érjen ez a háború" - idézte az UNIAN az amerikai elnököt.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint Trump kijelentette, hogy nem került szóba Ukrajna csatlakozása az amerikai kezdeményezésű Béketanácshoz a Zelenszkijjel folytatott megbeszélésén. "Ezt nem beszéltük meg. Ez egy folyamatban lévő ügy. Majd meglátjuk, mi lesz" - mondta az amerikai elnök.

Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon elhangzott felszólalásában hangsúlyozta, hogy egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül. Az ukrajnai elnök több kritikus megjegyzést tett az európai országokkal szemben, miközben méltatta Donald Trump amerikai elnök intézkedéseit.

Az UNIAN ukrán hírügynökség szerint az államfő az országának nyújtandó biztonsági garanciákról szólva megköszönte az európai partnerek támogatását, ugyanakkor kiemelte, hogy ezek a garanciák csak a háború befejezése után lépnek életbe.

Rámutatott, hogy ha életbe lép a tűzszünet, "lesznek ukrán földön kontingensek a partnerországokból és közös járőrözések". Hozzátette, hogy azonban mindig van egy "de". "Trump elnök támogatására van szükség. Egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül. Európa szeret a jövőről beszélni, de elkerüli az azonnali cselekvést, azokat a lépéseket, amelyek meghatározzák, milyen jövőnk lesz" - tette hozzá. Méltatta Trumpot egyebek mellett azért, mert az Egyesült Államok "megállítja az orosz árnyékflotta szállítóhajóit és lefoglalja a kőolajat", Európa viszont - mint mondta - erre nem képes.

Az elnök újfent hangsúlyozta az egységes európai fegyveres erők létrehozásának szükségességét. "Európa csakis abban bízik, hogy ha fenyegetés éri, a NATO működni fog. Ha viszont Putyin úgy dönt, hogy elfoglalja Litvániát vagy megtámadja Lengyelországot, ki fog válaszolni? Jelenleg a NATO annak a hitnek köszönhetően létezik, hogy az Egyesült Államok cselekedni fog, de mi van, ha mégsem?" - tette fel a kérdést Zelenszkij.

Bírálta Európa tevékenységét a Grönland körüli vita kapcsán is. "Milyen üzenetet közvetít az, ha 30-40 katonát küld egy-egy európai ország Grönlandra? Milyen jelzést küld ez Putyinnak vagy Kínának, és ami fontosabb: a szövetséges Dániának? Azt kockáztatjátok, hogy nem vesznek komolyan benneteket, mert 30-40 katona semmit sem fog megvédeni" - jelentette ki Zelenszkij. Szerinte a legtöbb európai vezető arra vár, hogy az Egyesült Államok elveszítse érdeklődését a grönlandi ügy iránt.

Zelenszkij példaként állította Európa elé Trumpot és venezuelai akcióját is. "Trump elnök műveletet hajtott végre Venezuelában. (Nicolás) Maduro (venezuelai elnököt) letartóztatták. Különböző vélemények voltak, de a tény az, hogy Maduro a New York-i bíróság előtt áll. Putyin viszont nincs bíróság előtt, pedig már negyedik éve tart a legnagyobb európai háború. És az, aki ezt elkezdte, még mindig küzd az Európában befagyasztott vagyonáért, és még sikereket is elért" - mondta az elnök.

Zelenszkij felszólalásában bejelentette, hogy várhatóan még ezen a héten az Egyesült Arab Emírségekben háromoldalú találkozóra kerül sor, amelyen részt vesznek az ukrán, az amerikai és az orosz tárgyalóküldöttségek.

(MTI nyomán)