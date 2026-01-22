Anyaország, Háború :: 2026. január 22. 18:01 ::

Orbán: kedves Volodimir, folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal

Továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseket, de az ukrán emberek számíthatnak arra, hogy folytatni fogjuk Ukrajna ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy a menekülteket is segíteni fogjuk - írta Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai elnöknek szóló válaszában, amelyet a Facebookon tett közzé.



Zelenszkij Davosban (fotó: Bocsi Krisztián / Bloomberg / Getty)

"Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad" - olvasható a bejegyzésben.

Hozzátette: "ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár. Viktor" - zárta bejegyzését a kormányfő.

Árulóknak járó fejbe kólintási javaslatra reagált ilyen visszafogottan

A Világgazdasági Fórumon Zelenszkij beszédében élesen bírált több európai vezetőt, köztük Orbán Viktort. Arra hívta fel a kontinens országait, hogy ne engedjék, hogy fővárosaik „kis Moszkvákká váljanak”, azaz ne engedjék, hogy Oroszország befolyása erősödjön az EU-ban.

– Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak – fogalmazott Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy Európának többet kell tennie Ukrajna támogatásáért, nemcsak katonai, hanem politikai és gazdasági szinten is, és felszólította a tagállamokat, ne hagyják, hogy a saját rövid távú politikai érdekeik miatt lassítsák a háború lezárását és Ukrajna integrációját az unióba.

Zelenszkij külön kitért arra, hogy Európa egységére és felelősségére van szükség, mert szerinte a passzivitás és a megosztottság csak Moszkva javát szolgálja.

(MTI - Index nyomán)