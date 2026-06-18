Külföld, Háború :: 2026. június 18. 21:05 ::

Változik a hangnem Washingtonban: Vance megüzente Izraelnek, hogy ne merjék bírálni Trumpot - ő az utolsó szövetségesük

Éles szavakkal óvta az Egyesült Államok elleni kritikától az izraeli kormány tagjait JD Vance csütörtökön Washingtonban.



Fotó: Jacquelyn Martin / AP

Az alelnök a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján az amerikai-iráni egyetértési megállapodást ért izraeli bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az izraeli kormány néhány tagjának érdemes lenne átgondolnia a Donald Trump amerikai elnökkel szembeni kritikáját.

"Ha én Izrael kormányának tagja lennék, akkor nem feltétlenül kellene támadnom azt az egyetlen erős szövetségest, aki az egész világon még megmaradt" - fogalmazott JD Vance, hozzátéve, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök nem követi a kifogásolt gyakorlatot.

"Jelen pillanatban Donald Trump az egész világon az egyetlen államfő, aki szimpátiával viseltetik az izraeli nemzet irányába" – hangoztatta az alelnök, aki arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt három hónapban Izrael védelmét biztosító fegyverzetek kétharmadát az Egyesült Államokban gyártották, amerikai adófizetők pénzéből finanszírozva.

"Bárkinek Izraelben, aki azt gondolja, hogy országa legnagyobb problémája az Egyesült Államok elnöke, fel kellene ébrednie, és beleszagolnia országa helyzetének valóságába" – tette hozzá.

JD Vance ends his press conference by turning on Israel: "What does bother me is you've seen people in Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the president. My message to them is Donald J Trump is the only head in the… pic.twitter.com/7JfbbgPZm7 June 18, 2026

JD Vance azt hangoztatta, hogy az amerikai-iráni megállapodás a közel-keleti térség békéjét szolgálja, ami Izrael és a libanoni Hezbollah közötti tűzszünetet is tartalmazza.

Az amerikai alelnök közölte, hogy az egyetértési nyilatkozat csütörtöki aláírásának pillanatában életbe lépett, megkezdődött az abban foglalt 60 napos tárgyalási szakasz. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt éjszaka már összesen 12,5 millió hordónyi kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson, Irán pedig egyetlen hajót sem próbált akadályozni ebben.

Elmondta, hogy várakozása szerint már akár a hétvégén tarthatnak technikai szintű amerikai-iráni tárgyalásokat Genfben, és hozzátette, azt tervezi, hogy egy későbbi időpontban személyesen is Svájcba utazik majd, de ennek időpontjáról egyelőre nincs döntés.

Az aláírt amerikai-iráni egyetértési megállapodás tartalmát ért bírálatokra és belföldi kétségekre válaszul az JD Vance azt hangoztatta, hogy Irán nem jut semmilyen előnyhöz, csak akkor, ha igazolható módon tartja magát a megállapodásban vállalt kötelezettségekhez.

(MTI nyomán)

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