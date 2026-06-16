Háború :: 2026. június 16. 16:30 ::

Trump megint "Bibit" bírálta: elege van a libanoni mészárlásból, inkább Szíriára bízná a Hezbollah-kérdést

Donald Trump amerikai elnök bírálta kedden az izraeli stratégiát Libanonban, s azt javasolta, hogy inkább "Szíria foglalkozzon a Hezbollahhal", az Irán-barát síita mozgalommal.



Trump a szíriai elnökkel tavaly májusban (fotó: PressSec / X)

A közelmúltban kiélesedett a feszültség Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és az amerikai elnök között, aki azzal vádolja Izraelt, hogy veszélybe sodorja az Iránnal kötött törékeny kompromisszumot.

A franciaországi Evianban a G7-csúcstalálkozón Donald Trump újságírók előtt elmondta, hogy "javasolta Izraelnek, hagyja, hogy Szíria foglalkozzon a Hezbollahhal" Libanonban, jóllehet Damaszkusz korábban jelezte, hogy nem kíván beavatkozni a konfliktusba.

Izrael "túl régóta harcol a Hezbollah ellen, és túl sok ember hal meg" - mondta az amerikai elnök. "Nem kell minden alkalommal egy egész épületet lerombolni, amikor valakit keresnek, mert sok ember van ezekben az épületekben" - tette hozzá.

Az amerikai elnök dicsérte Ahmed es-Saraa szíriai elnök érdemeit, kijelentve: "nem egy cserkész, de hihetetlen munkát végzett" Szíriában. "A Hezbollahot illetően is nagyon jó" - tette hozzá.

Trump szerint "ha Izrael nem tudja elvégezni a munkát anélkül, hogy mindenkit megölne, (a szíriai vezető) meg fogja tenni".





"Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed."



Trump said he opposed strikes that destroy apartment buildings filled with civilians and revealed he urged Israel to… BREAKING: President Trump publicly rebukes Israel over its war against Hezbollah."Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed."Trump said he opposed strikes that destroy apartment buildings filled with civilians and revealed he urged Israel to… pic.twitter.com/sfLxhiWTqA June 16, 2026

Ahmed es-Saraa szíriai elnök látogatók előtt kijelentette, hogy Damaszkusznak nincs szándékában beavatkozni Libanonban - közölte pénteken az AFP francia hírügynökséggel a megbeszélés két résztvevője.

"Amit Szíria libanoni beavatkozásáról mondanak, csak szóbeszéd" - mondta a szíriai vezető egy közel hetvenfős damaszkuszi előkelőkből álló küldöttség előtt, amely csütörtökön kereste fel az elnöki palotát.

Donald Trump megerősítette, hogy "egyáltalán nem tetszett neki", hogy Izrael támadást indított Bejrútban "két órával azelőtt", hogy az Egyesült Államok megállapodást kötött Iránnal, ami árthatott volna a Washington és Teherán közötti tárgyalásoknak. Vasárnap az Axios hírportálnak és a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúkban egyaránt úgy fogalmazott, hogy az izraeli támadás miatt néhány órával tolódott az Iránnal előkészített megállapodás aláírása.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt illetően az amerikai elnök elmondta: "Dühös voltam rá. Semmi ítélőképelőképessége. Tudattam is vele" - fogalmazott.

"Nélkülem nem lenne Izrael" - mondta az amerikai elnök, hozzátéve: "kiváló kapcsolatom volt Bibivel, de most Bibinek felelősebben kellene viselkednie Libanon ügyében".

Az AFP hírügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy Donald Trump javaslata ellentétes a szíriai elnök nyilvános céljával, nevezetesen, hogy új lapot nyisson Libanonnal, miután a Hezbollah a 2024-ben megdöntött szíriai elnök, Bassár el-Aszad egyik szövetségese volt.

(MTI)