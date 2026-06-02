Extra, Háború :: 2026. június 2. 10:40 ::

Trump elnök telefonon tudatta Bibivel: "te kibaszottul őrült vagy"

Az izraeli hadsereg folytatja szárazföldi előrenyomulását Dél-Libanonban, miközben Netanjáhu a várható izraeli légicsapásra való figyelmeztetésként fölszólította Bejrút lakosságát a libanoni főváros elhagyására. Irán viszont bejelentette: ha Izrael nem hagy föl a dél-libanoni hadműveletekkel, Teherán nem hajlandó folytatni a Hormuzi szoros blokádjának föloldására irányuló megbeszéléseket. Trump erre reagálva rendkívül trágár hangnemű beszélgetést folytatott Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel – írja az Axios és a Jiszráél Há-Jóm.



Donald Trump amerikai elnök tegnap fölhívta telefonon Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnököt, miután az irániak közölték vele: mindaddig nem hajlandók folytatni a megbeszéléseket a Hormuzi szoros blokádjának feloldásáról, amíg Izrael bombázza Libanont (a tűzszüneti megállapodás ellenére – H. J.), beleértve Bejrútot is, s az izraeli hadsereg pedig újabb területeket hódít meg Dél-Libanonban.

Az Axios beszámolója szerint Trump rendkívül dühösen így förmedt rá Netanjáhura:

Te kibaszottul őrült vagy (You're fucking crazy). Ha én nem lennék, már régen a börtönben lennél. (Trump a Bibi ellen folytatott, s az amerikai elnök személyes kérésére leállított korrupciós bűnvádi eljárásra utalt – H. J.) Én mentettelek meg, nehogy szétrúgják a valagadat. Most mindenki utál téged. S mindenki utálja miattad Izraelt.

Az Axios értesülése szerint a rendkívül ledorongoló telefonbeszélgetés után kiadott nyilatkozatában Netanjáhu azt állította: közölte Trump elnökkel, hogy az izraeli légierő akkor támad bejrúti célpontokat, ha Hezbolláh (irodalmi arabul: Hizbulláh – H. J.) nem hagy föl az izraeli területek támadásával. Netanjáhu azt is közölte Trumppal, hogy az izraeli hadsereg mindenképpen folytatja a dél-libanoni szárazföldi hadműveleteket.

Hering J. – Kuruc.info