Külföld :: 2026. június 21. 06:54 ::

Felmérés: csökkent a diplomások globális mobilitása 2025-ben - Magyarországról továbbra is többen mennek el, mint érkeznek

Csökkent a diplomások globális mobilitása 2025-ben: a legalább egyetemi alapképzéssel rendelkező diplomások közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban; Magyarországról sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett - közölte a Top Talent Tracker felmérése alapján a Boston Consulting Group (BCG) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Top Talent Tracker több mint 221 millió magasan képzett szakember mobilitási adatait elemzi, több mint 200 célállomásra vonatkozóan.

A közlemény idézte Kotsis Ádámot, a BCG igazgatóját, aki elmondta, a globális tehetségáramlás lassult, de a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzett szakemberek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszútávúak.

A BCG elemzése szerint azok az országok, amelyek képesek magukhoz vonzani és megtartani egy technológia legjobb szakembereit, 17-szer nagyobb eséllyel válnak az adott technológia éllovasává. Mindez jól mutatja, hogy a tehetségekért folyó verseny és a versenyképesség között milyen szoros az összefüggés.

Rámutattak, hogy miközben tavaly világszerte 12 százalékkal csökkent a magasan képzett szakemberek nemzetközi mobilitása, Közép- és Kelet-Európa ennél jóval nagyobb visszaesést szenvedett el: a régióba érkező tehetségek száma 28 százalékkal 58 000-re esett vissza. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett, míg Csehország bizonyult a régió legstabilabb célországának.

Arra is kitértek, hogy tavaly világszerte mintegy 315 ezer AI-szakember váltott országot, 43 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Franciaország és Spanyolország mellett Hongkong, Svédország és Japán is kiemelkedő tehetségbeáramlást könyvelhetett el ebben a kulcsfontosságú tehetségcsoportban.

Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország valamennyi vizsgált tehetségkategóriában. A magasan képzett, diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.