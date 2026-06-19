Háború :: 2026. június 19. 10:12 ::

Már megint kénytelenek voltak Dél-Libanonban csapásokat mérni a nagyon békepárti megszállók

Az izraeli hadsereg (IDF) péntekre virradóra légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire - közölte péntek reggel a katonai szóvivő, azt elfelejtve megemlíteni, hogy ők végképp nem vették komolyan soha tűzszünetet.

"Az izraeli hadsereg egész éjjel támadta, és továbbra is támadja a Hezbollah terrorszervezet fegyvereseit és infrastruktúráját Dél-Libanon több térségében. A csapásokra a Hezbollah ismétlődő tűzszüneti jogsértései miatt került sor" - közölte az IDF.

A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között péntekre tervezett tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló Al-Majádín televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását.

A jelentések szerint az IDF rendkívül intenzív támadásokat hajtott végre az izraeli Metula határváros közelében fekvő Tibnít térségében, légicsapásokat mért, és tüzérségi tüzet is nyitott.

Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét a dél-libanoni Nabatije környékének több településén.

"Rendkívül összetett éjszakán vagyunk túl, amely során a Hezbollah súlyosan megsértette a tűzszüneti megállapodást. Emiatt erőteljes válaszlépésekre volt szükség. Az IDF csapásai folytatódnak, a robbanások visszhangja az egész térségben hallható lesz. Jelenleg nincs változás a polgári lakosságra vonatkozó védelmi előírásokban" - közölte az IDF az északi határ menti települések lakóival.

"Libanon és népe védelmében, a megszállással szembeni ellenállás és a föld felszabadításának törvényes jogára hivatkozva, valamint válaszul az izraeli ellenség tűzszüneti jogsértéseire, az Iszlám Ellenállás (Hezbollah) harcosai összecsaptak egy izraeli katonai egységgel, amely Arnún faluból Tibnít irányába próbált előrenyomulni" - állította a Hezbollah.

Miközben Teherán izraeli kivonulást követel Libanonból, Benjámin Netanjahu miniszterelnök egyértelművé tette, hogy az IDF továbbra is a dél-libanoni biztonsági övezetben marad.

A Ynet katonai elemzője, Ron Ben-Jisáj szerint a Hezbollahot nem sikerült végleg legyőzni, és erre addig nincs is esély, amíg nem fegyverzik le. A jelenlegi helyzetben erre kizárólag az IDF lenne képes, ehhez azonban Libanon területének jelentős részét meg kellene szállnia.

"Ki kell mondani az igazságot: az IDF-nek jelenleg nincs elegendő katonája, eszköze és hadműveleti terve egy ilyen vállalkozáshoz" - véli Ben-Jisáj. Szerinte a Donald Trump és Irán között létrejött egyetértési nyilatkozat tovább rontotta Izrael helyzetét, mivel jelentősen szűkítette mozgásterét Libanonban.

A Hezbollah már a 2024 őszén indított izraeli hadműveletek során jelentősen meggyengült. Azóta elveszítette nagy hatótávolságú és nehéz rakétarendszereinek jelentős részét. 2023. október 8. óta mintegy nyolcezer harcosa és parancsnoka vesztette életét a korábbi harmincezres hadseregből. Folyamatosan erősödik vele szemben a belső ellenállás, még a síita közösségen belül is.

Ben-Jisáj szerint Izrael helyzete ugyanakkor lényegesen kedvezőbb, mint a háború előtt volt. Jelentősen csökkent a galileai településeket fenyegető közvetlen veszély és a szárazföldi beszivárgások kockázata, miközben az IDF feltárta és megsemmisítette a Hezbollah számos harci alagútját.

A szervezet azonban továbbra is képes megzavarni az észak-izraeli lakosság mindennapi életét és gerillaháborút folytatni a határ mentén. Ehhez továbbra is elegendő rakétával, páncéltörő fegyverrel és támadó drónnal rendelkezik.

"Felmegy az ember az intenzív osztály hatodik emeletére, és borzalmas látvány fogadja. Mit csinálnak ott pontosan? Kit védenek? Miért harcolnak? Számos sebesült van itt, akik nem tudtak elmenekülni a drónok elől. A katonák rendkívül csalódottak a megkötött rossz megállapodás miatt, és úgy érzik, hogy a keretmegállapodás hatvannapos időszakának végéig ott ülnek majd, mint a céllövöldében a kacsák. A libanoni lakosok visszatérnek a falvaikba, a hadsereg egy helyben áll, és mindenki csak azt keresi, hogyan védhetné meg magát. Ez szörnyű" - nyilatkozott a Ynetnek egy sebesült katona hozzátartozója a haifai Rambam kórházban.

(MTI nyomán)

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