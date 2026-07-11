Külföld :: 2026. július 11. 00:08 ::

Vádat emeltek egy belgrádi leszámolás ügyében, eljárás indult a volt belgrádi rendőrfőnök ellen is

Vádat emelt a belgrádi felsőbb ügyészség hat ember ellen a májusban Belgrádban történt leszámolás ügyében, míg külön vádirat készült a belgrádi rendőrség korábbi vezetője, Veselin Milic ellen, akit bűncselekmény bejelentésének elmulasztásával és okirathamisítással gyanúsítanak.

Az ügyészség közlése szerint a fővádlott, Sasa Vukovic május 12-én a szerb főváros Senjak városrészében a 27 nevű étteremben előre kitervelten, tizennégy lövéssel megölte az 52 éves Aleksandar Nesovicot, majd a többi vádlott közreműködésével megpróbálta eltüntetni a bűncselekmény nyomait és elrejteni a holttestet. Az ügyészség indítványozta valamennyi vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását.

Külön eljárás indult Veselin Milic, a belgrádi rendőrség korábbi vezetője ellen. A vád szerint hivatali minőségében tudomást szerzett a súlyos bűncselekményről, mégsem tett feljelentést, továbbá szolgálati feljegyzésében valótlan adatokat tüntetett fel, illetve lényeges információkat hallgatott el. Ezekért a bűncselekményért legalább ötéves szabadságvesztésre számíthat, ha bűnösnek találják. A volt rendőri vezetőt július 6-án, több mint ötvennapos előzetes letartóztatás után helyezték szabadlábra.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki Szerbiában. A korábban közölt információk szerint az alvilághoz köthető Aleksandar Nesovic azt követően tűnt el, hogy az azóta leváltott belgrádi rendőrfőnök, Veselin Milic május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt, hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukoviccsal fennálló nézeteltéréseit rendezze. A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot. Az ügyészség azt közölte, hogy Veselin Milic és három testőre - akik szintén rendőrök - a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a kávézóban maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit. Az áldozat bebetonozott holttestét kilenc nappal később találták meg hordóba rejtve és elásva a Belgrádtól mintegy 40 kilométerre fekvő Indjija területén. A férfit a DNS-e alapján azonosították.

(MTI)