Marrit Steenbergen megdöntötte Hosszú Katinka Európa-csúcsát 100 méteres vegyesúszásban a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.
A holland versenyző - aki később Ábrahám Minna előtt 200 méter gyorson is nyert - a csütörtöki fináléban 56.26 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis 2017-es, 56.51-es idejét adta át a múltnak.
Ugyanebben a számban a férfiaknál a svájci Noé Ponti óriási csatában, mindössze egyetlen századdal nyert a francia Maxime Grousset előtt.
A csütörtöki dobogósok:
férfiak:
100 m vegyes, Európa-bajnok:
----------------------------
Noé Ponti (Svájc) 50.52 másodperc
2. Maxime Grousset (Franciaország) 50.53
3. Heiko Gigler (Ausztria) 51.60
1500 m gyors, Európa-bajnok:
----------------------------
Daniel Wiffen (Írország) 14:13.96 perc
2. SÁRKÁNY ZALÁN 14:15.51
3. Florian Wellbrock (Németország) 14:19.26
4. BETLEHEM DÁVID 14:19.65
200 m gyors, Európa-bajnok:
--------------------------
1. Duncan Scott (Nagy-Britannia) 1:40.54 perc
2. Jack McMillan (Nagy-Britannia) 1:40.94
3. Evan Bailey (Írország) 1:41.48
nők:
100 m vegyes, Európa-bajnok:
----------------------------
Marrit Steenbergen (Hollandia) 56.26 másodperc
2. Roos Vanotterdijk (Belgium) 56.80
3. Anastasia Gorbenko (Izrael) 57.17
200 m gyors, Európa-bajnok:
---------------------------
Marrit Steenbergen (Hollandia) 1:50.33 perc
2. ÁBRAHÁM MINNA 1:51.47
3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 1:51.94
...5. PÁDÁR NIKOLETT 1:53.27
4x50 m mixed gyorsváltó, Európa-bajnok:
--------------------------------------
Olaszország (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro, Sara Curtis) 1:27.26 perc - világcsúcs
2. MAGYARORSZÁG (SZABÓ SZEBASZTIÁN, JÁSZÓ ÁDÁM, SENÁNSZKY PETRA, ÁBRAHÁM MINNA) 1:28.04
3. Hollandia (Brandon van den Berg, Sean Niewold, Marrit Steenbergen, Valerie van Roon) 1:28.42
