Heti progresszió (V. rész)

Újabb vasárnap, így újdonsült erővel vetjük bele magunkat az elmúlt időszak mocsarába. Alapanyag persze van bőven, ebből is látszik, hogy bizony zajlik az élet „haladóéknál”. Nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk hát bele!

3. Amíg mások szép nagy házról, drága kocsiról, munkahelyi előléptetésről álmodoznak, addig valaki ördögszájról. Ez egy – kivételesen nem nyugatról, hanem elviekben Oroszországból – indult őrület, amely során az alany átalakítja ajakformáját. Hogy ki a fenének jut eszébe ilyen és ez miért jó, arról az égegyadta világon fogalmam sincsen. Mindenesetre, hogy elképesztő módon undorító, az is biztos.

Ha ez még nem volna elég, a nők után most már a férfiak is hódolnak az „új trendnek”, már amennyiben nevezhetjük férfinak az ilyet. Ha másra nem is, szimbolizmusra viszont tökéletesen alkalmas a jelenség. Hiszen hogyan is szemléltethetnénk jobban haldokló civilizációnkat, mint a testi-lelki hanyatlás bemutatásával, amikor is a humanoid alany már testileg is eltér attól, ahogyan eredetileg megalkották, s egyáltalán nem – ahogy arról az „ördög” negatív elnevezés is tanúskodik – a jó irányba. Mondjuk, az éremnek van másik oldala is, legalább önként megjelölik magukat, ahogyan ’44-ben is megjelölték… Na jó, hagyjuk.

2. Sosem szerettem a valóságshow-kat. A Való Világhoz hasonló szennyműsorok csak még jobban elhülyítették az amúgy is egyre mélyebbre süllyedő társadalmat, és szögezték le naponta a tv elé szerencsétlen áldozataikat. Ám amíg Magyarországon csak mutatóba tettek be egy-egy „mást” az ilyen műsorokba, addig Németországban már van egy egész valóságshow, amely csak és kizárólag transzvesztitákat vonultat fel. A show címe Queen of Drags, a résztvevőknek pedig hétről hétre különböző feladatokat kell megoldaniuk a színpadon, a zsűritől legkevesebb pontot kapó egyén kiesik. Ahogy a műsor címe sugallja, a végén „királynőt” választanak. Férfiakból. Ugyanis a drag queen, polkorrektebb nevén „nőimitátor”, az a személy, aki kihívó női ruhákban, sminkben, különböző buzibárokban, szórakozóhelyeken lép fel, általában zenés műsorszámmal. Ha másból nem is, a hangjukból rögtön fel lehet ismerni, hogy valójában férfiakról beszélünk. A női öltözék, ugyanakkor a férfihang, illetve a férfias gesztikulációk pedig olyan összképet adnak az alanynak, mintha valami földöntúli démonnal találkoznánk.

Valóságshow lévén a résztvevők, addig, amíg fut a műsor, egy villában laknak, értelemszerűen minden héten távozik a legkevesebb pontszámot kapott versenyző. Ez az egész borzalom pedig főműsoridőben pörög a német Pro 7 csatornán, amely az egyik legnézettebb adó az országban. Főműsoridő lévén pedig törvényszerűen nézik fiatalkorúak is, akik abban a szellemben nőhetnek fel, hogy ez „normális és elfogadott”. A zsűri tagjai között pedig olyan neveket találunk, mint a szupermodell-műsorvezető Heidi Klum. Klum a házastársa a „brit”, valójában nigériai Seal nevű fekete énekesnek, három közös gyermekük van. Klum tehát első számú „race mixing” aktivista, aki saját magán demonstrálja a multikulti „előnyeit”. Így, ha nem is transzvesztita, beleillik a műsor képébe. A zsűri másik jómadara a továbbra is borzasztó Conchita Wurst, aki pedig azt gondolta, hogy a „szakállas nő” ömlengése nélkül lemehet egy ilyen műsor, az tévedett.

Hasonlóan nézhetett ki Németország politikai és kulturális térképe a 30-as évek hajnalán is, csak hát akkor egyrészt még nem létezett televízió, másrészt pedig voltak hazafiak, akik az erkölcsi fertőt hirdető egyéneket szépen kezelésbe vették, az azt propagáló, a német történelmen gúnyolódó szórakozóhelyeket pedig a földdel tették egyenlővé. Mit nem adnék most is egy hasonló „népi mozgalomért”.

1. Ha már szóba esett ma az ördögszáj, nézzük meg, hogyan építi be magát az LMBTQ-lobbi a templomok falai közé. Adott egy kultúrmarxista, nyíltan leszbikus „művész”, Elisabeth Ohlsson Wallins, aki fogta magát, és a teremtés történetéből kiragadott, Paradicsomban játszódó Ádám-Éva-jelenetet átalakította homoszexuális témájúvá. Ezt követően az égetnivaló "oltárképet" odaajándékozta a svédországi (hol másol) Malmö Szent Pál-templomának, ahol a templom női (!) lelkésze (Svédország evangélikus egyházáról van szó, további néhány istentelen ámokfutásukról a kapcsolódó anyagok között - a szerk.), Helena Myrstener örömmel kifüggesztette azt.



(Elisabeth Ohlsson Wallins felvétele)

Vélhetően – gondolom én – ez tehát a világ történetének első homoszexualitást propagáló oltárképe, amely különösen azért bajos, mert a Biblia tanítása szerint a másság nem elfogadható dolog, hiszen nem tükrözik Isten akaratát és törvényeit. A nyugati világ ezt persze rögtön kiforgatja, s keverni kezdik a keresztény tanítást a liberális dogmákkal, miszerint minden ember egyenlő, így Isten szemében is bizonyára mindannyian egyenlők vagyunk. Persze a liberálisoknak kizárólag addig elfogadható a kereszténység, amíg ezen „elvek” mentén működik, a keresztes lovagok eszménye nyilván már nem különösebben tetszene nekik.

A három történetből leszűrhetjük, hogy az LMBTQ-lobbinak nincsen semmiféle gátja. Legyen szó esztétikai kérdésekről, televíziós műsorról, vagy éppen Isten házáról, mindenhol ott vannak már, s senki ne higgye, hogy megelégednek majd ennyivel. Az ilyen agresszív vírus addig terjeszkedik, amíg a gazdatest hagyja. Ha pedig túl sokáig hagyja, az élősködő elszívja előle a forrásokat és a gazdatest elpusztul.

Hagyok egy hetet, hogy mindenki megeméssze az olvasottakat, majd pedig jövő vasárnap új listával jelentkezem.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

