Rombolni fog a transznemű Godzilla - Heti progresszió (XXXVII. rész)

Vasárnap van, így szokás szerint jelentkezik heti rovatunk is a legprogresszívebb, haladó hírekkel. Lássuk hát az aktuális termést!

3. Gyerekkorunk egyik oszlopos rajzfilmsorozata a Scooby-Doo nevű alkotás volt, amelyből a klasszikus sorozat óta már készült kettő élőszereplős film a 2000-es években, illetőleg valamivel később több animációs sorozat is. A héten gejzírként tört fel a progresszió Scoobyék háza táján is, ugyanis megtudhattuk, hogy a nyomozócsapat egyik legokosabb tagja, Vilma, kiváló észjárásán túl "másban is kilóg" a barátai közül, vagyis leszbikus. James Gunn, a fentebb említett két film írója – állítólag egy rajongó könyörgésének eleget téve – valóban leszbikusnak szerette volna ábrázolni Vilma karakterét, ám akkoriban ez még nem feltétlenül ment olyan simán, mint manapság, így a Warner Bros. nem engedélyezte, hogy a szereplő nyíltan homoszexuális legyen. Több sem kellett, és a 2010-es Scooby-Doo: Rejtélyek szigete című animációs sorozat producere, Tony Crevone is bekapcsolódott az érzékenyítésbe, miszerint ők is szerették volna, ha Vilma a "nőket szeretné". Ezt egy "megható" képpel is alátámasztotta , biztos, ami biztos alapon. Ritka alkalmak egyike, ha megakad a progresszió. Szerencsére ilyenre is van példa néha.

2. Az elmúlt évek, évtizedek egyik kiemelt témája a környezetvédelem és a Föld klímájának drasztikus romlása. Valamilyen rejtélyes okból kifolyólag, a mindenféle szennyezés nagy részéért felelős globális mamutcégek megregulázása csak néhány embernek jutott eszébe, ugyanakkor álmegoldásokban eddig is és eztán is bővelkedünk. Ennek egyik emblematikus példája az állattartás célkeresztbe állítása, amely kéz a kézben jár a vegánlobbival is. Tavaly a Burger King már megjelentetett egy teljességgel műhúsból készült szendvicset (amelyet én – amint megjelent Magyarországon – rögtön meg is kóstoltam, akit érdekel a belőle írott cikk, itt megtekintheti ), s úgy tűnik, ismét belevágtak a lecsóba (pontosabban a hamburgerbe). Új szendvicsük olyan marhák húsából készül, amelyek kevesebb metánt eresztenek ki magukból, így környezetkímélőbbek társaiknál.



Oké-oké... jól néz ki, de nem inkább Afrikának kellene szólni, hogy a kontinensük lassan egy nagy összefüggő szeméttelep? (Forrás: trendhunter.com)

A lényeg, hogy az ominózus marhák a levágásuk előtti utolsó négy hónapban napi 100 gramm citromfüvet is kapnak, amely kb. 33 százalékkal csökkenti a metánkibocsájtásukat (az, hogy az életük többi részében hogyan élnek, nem derül ki, de vélhetőleg nem végig kapják a citromfüvet). Egyébként az új szendvics neve Reduced Methane Emissions Beef Whopper (csökkentett metánkibocsájtású marha Whopper), ám akinek a szöveg olvasása közben összecsordult a nyála, ám csakis ebből a húsból lenne hajlandó falatozni, annak csalódást kell okoznom. A szendvics (egyelőre) csak az Egyesült Államok néhány nagyvárosában elérhető (legalább a BLM-aktivisták két szobordöntés között jókat csemegézhetnek). Fájdalomdíj gyanánt itt van az új termék promo-videója egy közepesen gyenge marhás dallal.

1. Ki ne ismerné Godzillát, az óriáshüllőt? Azt azonban bizonyára már kevesebben tudták, hogy a városokat pusztító dinoszaurusznak van egy transznemű csemetéje is. Bizony... Japán sem a régi már, ugyanis a Hollywoodban készült filmek ellenére Godzillát egy Japán stúdió alkotta meg, ők közölték ezt a kétperces rövidfilmet is, amelyből a szigetországra jellemző, európaiak számára kissé furcsa stílusban meséli el a transznemű Godzilla-gyerek "szívszaggató" történetét. Meglepő módon – ahogy a 3-as helyen szereplő Vilma története – ez is a "meleg büszkeség" napján, egészen pontosan most már hónapján pattant ki. Ha így haladunk, lassan már a bolti kenyeret is szivárványos szalaggal akarják majd ránk tukmálni.



Ah! Egy kötött kis ruha a transznemű zászló színeivel. Máris minden megoldódott! (Forrás: TOHO_GODZILLA Twitter)

Jövő héten ismét jelentkezünk a legprogresszívebb hírekkel, a leveleket pedig a hetiprogresszio@protonmail.com címre továbbra is szeretettel várom.

