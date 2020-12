Extra, Videók :: 2020. december 7. 19:22 ::

Itt az első videó a brüsszeli rajtaütésről - de ezen még Józsi nem látható

Exkluzív videó birtokába jutott a Blikk arról a rendőrségi rajtaütésről, amelyet a belga hatóságok David Manzheley szexpartiján hajtottak végre. A bulin, melynek Szájer József is illusztris vendége volt, november 27-én, pénteken este fél 10 körül jelentek meg a brüsszeli rendőrök a koronavírus-helyzet miatti korlátozások megsértése miatt. Kopogtatás nélkül hatoltak be a lakásba, majd – a házigazda elmondása szerint meglehetősen gorombán – iratokat követeltek a javarészt még anyaszült meztelenül tanácstalankodó vendégseregtől.

A felvétel rövid, a kamerázó vendéget ugyanis hamar leállították a rendőrök. A videón nem kevesebb mint nyolc belga rendőrt láthatunk a lakás szűk előterében, de feltételezhető, hogy a lakás többi részén is voltak kollégák, valamint legalább két rendőrnek nagyjából ezzel egy időben Szájer Józseffel szemben is intézkednie kellett. A kép előterében az egyik rendőr telefonon diktálja be az ajtónyílásban (immár felöltözve) álló bulivendég adatait, illetve kér tőle további információkat a személyazonosságát illetően.

A videón látható nyolc rendőr közül ketten fekete civil ruhát viseltek: egyikük a háttérből végig videózta az eseményeket, a másik (egyedüliként) a fején fülhallgatóval követte az intézkedést – ő diszkréten kaphatott utasításokat, nem tudni, kitől. A felvétel akkor ér véget, amikor az egyik rendőr erélyesen rászól a felvételt készítő partivendégre, hogy fejezze be a videózást. Az arcokat kitakarta, a hangokat torzította a bulvárlap, így alig lehet látni valamit:

Mindenképpen szokatlannak tűnik, hogy azonnal ilyen létszámban és fellépéssel vonultak ki a brüsszeli rendőrök egy bulizókról árulkodó lakossági telefonhívásra – normális esetben két járőr is megtette volna. Lehet azonban, hogy mindez a koronavírus miatti rendkívüli helyzettel magyarázható. A rendőröket az eddigi információk szerint egy grúz fiatalember egy partiszervező riválisa hívhatta ki, írja a lap.

A hatósági intézkedés módja miatt David Manzheley mindenesetre hivatalos panaszt tett a helyi rendőrségen. A beadvány egy példánya a Blikk birtokába került. Ebben Manzheley legelőször is azt kifogásolta, hogy a rendőrök – a fiatalember állítása szerint – "engedély vagy egyéb szükséges papír" nélkül hatoltak be a lakásába. Manzheley ezután kitért arra is, hogy szerinte több rendőr "súlyosan rasszista és homofób megjegyzéseket" tett a vendégekre, valamint kisebb tusakodás is kialakult pár rendőr és a meztelen vendégek között. Panaszában Manzheley az akcióban részt vett rendőrök felfüggesztését és az ügy kivizsgálását kérte.

Korábban írtuk: