Ez a kis szivárványharcos mentette meg Németország becsületét a homofób magyarok elleni Eb-meccsen

Az UEFA magyarokat elmarasztaló ítélete után kíváncsi lettem, milyen büntetéssel számolhat az a „fiatal”, aki - mint az őrült, ki letépte láncát - egy szivárványszínű zászlót lengetve futott be a pályára a müncheni német-magyar Eb-csoportmérkőzésen, ezáltal megsértette a házirendet, valamint – „teljesen véletlenül” a Himnusz alatt – tüntetőleg megállt a magyar csapat játékosai előtt, azaz provokálta őket.

Mindenki fellélegezhet, sem a német szövetség, sem az egyén nem kapott az UEFA-tól büntetést, holott a szervezet szabályai egyértelműen leírják, hogy provokatív üzeneteknek nincs helye a stadionban, a játékteret, játékosokat, bírókat védeni kell. (40., 44. és 45. cikkely, lásd az UEFA szabályzatában .)



A nagy hőstett a kívül legalább a meccs alatt szivárványtalanított Allianz Arenában (kép: Reuters/Matthias Hangst)

A rendőrség még nem szabta ki a bírságot, de a szabálysértésnek ettől függetlenül lehet egy mellékszála is; Jugendamt (Gyámhivatal) vizsgálatot indíthat a szülei ellen, hiszen a szülők a gyerekeik tetteiért felelősséggel tartoznak.

Felettébb érdekes az a tény is, hogy a szurkolónak álcázott provokátor közel 70 métert tudott anélkül futni és másodpercekig a játékosok közelében tartózkodni, hogy az erre kiképzett rendezők közül bárki is őt megállította vagy eltávolította volna.

t-online.de, Rheinische Anzeigenblätter, A német sajtó azon termékei, ( Stern Ruhr24 ) melyeket olvastam, egy sem ír elítélően erről a szégyenteljes cselekedetről, viszont nevesíti a lánglelkű forradalmárt, aki egy hozzászóló szerint megvédte Németország becsületét.

Mit lehet sajtónyilvánosan tudni az elkövetőről? Elég sok adatot megosztanak velünk. Az elkövető 18 éves, Finn-Luca Winter a neve, Frechenben lakik, Kerpenbe jár iskolába és kétszer megnyerte a német elnök védnöksége alatt futó „Fiatalok érvelnek” vetélkedőt, ezenfelül határozott politikai véleménnyel rendelkezik. Olyan érdekfeszítő, lebilincselő témákban otthonos, mint „Szükséges-e az elkövetők nemzeti hovatartozását a rendőrségi hírekben megadni?” vagy „Épülhetnek-e szélerőművek a településekhez közelebb?”

A média szerint akár 20 ezer eurós pénzbírsággal is számolhat a vasággyal együtt 60 kiló hulladék. S mint valami elemi csapás által bajbajutottjának, Jana W. mainzi lakos kezdeményezésére pénzadományt gyűjtenek a hasznos idióták. A lóláb itt is kilóg, amennyiben több pénz gyűlne össze, mint a pénzbírság, akkor a megmaradt összeget az „LGBTQIA+” javaira fordítja e haladó szellemiségű nő. Írhatnám azt is, hogy magára költi, de nem akarok illúzióromboló lenni.

Az adományoldalon olvasható ostoba hozzászólásokban képet kaphatunk a jobb sorsra érdemes ország lelki és erkölcsi állapotáról, egy „senki” szerint az akció a legjobb időpontban történt.

Íme a valószínűsíthető tettes:



Finn-Luca Winter, a társadalmi igazságosság bátor harcosa (kép: Gesamtschule Bergheim)

Él még a remény szikrája Schiller, Goethe, Wagner hazájában, mert vannak még normálisan gondolkozó németek. Szerintük Finn-Luca Winter abba az osztályba tartozik, ahol pénz nem számít, galád cselekedete Istentől elrugaszkodott volt, s bárcsak nekik (németeknek) is lenne egy magyarhoz hasonló gyermekvédelmi törvényük.

Gerd Wiesler

(Kuruc.info)