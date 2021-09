Extra :: 2021. szeptember 27. 14:40 ::

Jákobi következetesség: ha a karlendítő azt mondja neki, hogy az nem karlendítés, akkor minden rendben

Ez alapján Kulcsár Gergelynek is azt kellett volna mondania, azért köpött a holocipőkre, hogy fényesebbre pucolhassa őket, és akkor most ő is a legnagyobb odaadással tolhatná Gyurcsányék szekerét...



A Jobbik miniszterelnök-jelöltje... a szokásos hősködései egyikén a nyugdíjas rajongói körében (a nagymama auschwitzi kirándulása pedig most valamiért nem érdekes)

Frissítés: a nagyon antifasiszta főnök asszony is elhiszi, hogy nem karlendítés a karlendítés





Tudjuk, hogy az asszony erős szó rá, de ha egyszer annak született... (fotó: Mohos Márton/24)

Részlet a 24.hu-nak adott interjújából:



- Mit szólnak a DK támogatói, amikor a pártjuk arra buzdít, hogy egy korábban fajvédelemről beszélő, a homoszexuálisokat genetikai hulladéknak nevező jobbikosra szavazzanak Szegeden? Vagy amikor előkerül egy fénykép a szintén a DK által támogatott ózdi jobbikos jelöltről, amin zsidóellenes feliratok előtt lendíti a karját?

- Amiről ő azt állítja, hogy nem az.

- Látva a képet, ön elhiszi neki, hogy csak integet?

- Igen, és mindjárt ki is fejtem, hogy miért. De hogy más pártból is hozzak példát: támogatjuk a Momentum azon jelöltjét is Pécsen, aki vállalhatatlan mondatokat mondott évekkel ezelőtt a kisebbségekről. Tény, hogy egyes jelöltek múltjában találni olyasmit, amitől felszisszenünk. De nekem az a fontos, hogy minden jelölt aláírt egy értéknyilatkozatot, ígéretet téve, hogy onnantól kezdve annak szellemében politizál. Amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője, én hiszek abban, hogy ezt komolyan is gondolják. És eddig nem kellett egyetlen egy jelöltben sem csalódni, az értéknyilatkozatok aláírása óta egyikük sem követett el semmit, ami a vállaltakkal ellentétes lenne. Azért álltunk össze, mert amire készülünk, az a jövő, amit szeretnénk ennek az országnak, sokkal erősebb kapocs, mint a múlt, ami elválaszt. Persze, ha valaki olyat mond vagy tesz, ami nem fér bele a közös értékeinkbe, akkor szóljunk, szisszenjünk fel, mert a mi kultúránkban ez így van rendjén, csak ne akarjuk azonnal szakításig vinni a dolgot, hanem újra tanuljuk meg megbeszélni a konfliktusokat, és ne feledkezzünk el a végső célról, a kormányváltásról. A legjobb családban is előfordul civakodás, az a lényeg, hogy ez ne vezessen szakításhoz.

