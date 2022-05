Extra :: 2022. május 1. 10:08 ::

Az esküvő - Heti progresszió (CXXVII. rész)

Újabb vasárnap, újabb Heti progresszió. Az olvasói leveleket ezúton is köszönöm, továbbra is várom őket hetiprogresszio@protonmail.com címre. Lássuk az e heti termést!

3. Olvasónk képével kezdjük a sort, melyet a Ferihegy 2B "Sky" terminál egyik újságosánál készített. Az itt látható divatlapok (Elle, Vogue, Harper's Bazaar) mindegyikének címlapjai úgy gondolom, hogy magukért beszélnek. A progresszív paradigmaváltást szolgalelkűen végrehajtva befolyásolják a gyanútlan olvasókat, akik közül sokaknak valószínűleg fel sem tűnik, mibe csöppentek bele, hiszen a divatlapok jóval szélesebb közönséget tudnak elérni, mint mondjuk egy deklaráltan közéleti lap. Ezúton köszönjük a fotót olvasónknak 2022 "jobboldali" Magyarországáról.



"Színes" a választék... (forrás: olvasónk)

2. Párszor már hírt adtunk róla, hogy az LMBTQ-lobbi annak rendje és módja szerint a videojátékok világába is befészkelte magát. Természetesen már rég túl vagyunk azon, hogy egy-egy karakter vagy résztéma képében nyilvánuljon meg ez a jelenség. A The Game Awards a videojátékos közösség egyik legrangosabb éves díjátadója, ahol az iparban elért eredményeket honorálják, valamint a közösség egy-egy kiemelkedő tagját jutalmazzák. Ennek mintájára jött létre a Gayming Awards (többszörösen "beszélő" elnevezés, egyrészről a The Game Awardsra utalva, másrészről pedig szójáték a "gay" ["homoszexuális"] angol szóval), amelyet idén már másodjára rendeztek meg. A Gayming Awards a legkirekesztőbb rendezvény, ami videojátékos fronton napvilágot látott, hiszen itt kizárólag LGBTQ+ témájú játékokat (különböző kategóriákban, mint például "év játéka", "legjobb LMBTQ-karakter", stb.), aktivistákat és streamereket jutalmaznak, amíg az eredeti Game Awardson jutalmaznak szintén LMBTQ-témájú alkotásokat és személyeket.



Lassan nincs az életnek egy olyan szelete, ahol ne jönne szembe az LMBTQ-lobbi (forrás: gaymingmag.com)

A díjazott játékok témáit felesleges részleteznem (akit érdekel, a hivatkozás alatt megtalálja), egyetlen LMBTQ-aktivistát emelnék ki, Tanya DePass újságírót, aki szintén a jutalmazottak között van. Ő a "diverzitásról" és a "feminizmusról" publikált különböző online magazinokba, de "diverzitási tanácsadóként" (a kommunista komisszár elvtárs 21. századi megfelelője) is dolgozik több stúdiónál, magyarul ő felügyel azért, hogy minél több LMBTQ-témát erőltessenek videojátékokba, valamint ő a politikai korrektség vasökle is, ha ez valamiért nem történik meg. Igen, az ilyenre mondják azt jobb helyeken, hogy "létezik, de minek". Azonban a jelek szerint sajnos nemcsak létezik, de karrierlehetőséget kap és díjazzák is.

1. Szeretném megkövetni magam, ugyanis az Antarktisz valószínűleg mégsem a globális felmelegedés és az emberi környezetkárosítás miatt olvad, hanem az odáig is elérő buzilobbi miatt.

Egy déli-sarkvidéki kutatóexpedíción "házasodott össze" két brit tengerész, ezzel ők lettek az első homoszexuális pár, akik brit antarktiszi területen tettek így, idén április 24-én, végleg beírva ezzel magukat az LMBTQ-történelembe.



Nagyon romantikus! (forrás: British Antarctic Survey Facebook-oldal)

Eric Bourne és Stephen Carpenter 20 évvel ezelőtt találtak egymásra egy hajón, ahol mindketten egyszerre szolgáltak, románcuk pedig most teljesedett be végleg. Az elmúlt húsz esztendőben többször is dolgoztak együtt és beutazták a világot, hogy aztán az antarktiszi Rothera kutatóállomáson kössék össze életüket. A szertartáson részt vett a kutatóállomás személyi állománya, illetőleg az RSS Sir David Attenborough nevű kutatóhajó legénysége, ahol a homoszexuális pár is szolgálatot teljesít.

Most, hogy tisztáztuk, miért olvad ilyen gyorsan a Déli-sark jege, én el is búcsúzom erre a hétre.

Folytatás jövő vasárnap!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info