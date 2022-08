Extra :: 2022. augusztus 22. 06:56 ::

A többség nem szívesen fizet ezer forintnál magasabb összeget a jegeskávéért

A magyar kávékedvelők 56 százaléka rendszeresen, illetve alkalmanként fogyaszt jegeskávét, a Costa Coffee és a GKID 2022 júliusában készült közös reprezentatív kutatása szerint a legtöbben ezt otthon készítik, ugyanis a túlnyomó többség nem szívesen fizet ezer forintnál magasabb összeget a jegeskávéért. Kiderült az is, hogy az időjárás nemigen befolyásolja a szokásokat, az emberek 68 százaléka nyáron sem nagyon változtat rajta, a kávét ilyenkor is melegen issza.

A kutatásban megkérdezett legfiatalabb korcsoport, a 18 és a 24 év közötti fiatal felnőttek több mint fele a nyári időszakban változtat kávézási szokásain, míg a 60 év felettiek 70 százaléka ugyanúgy kávézik nyáron, mint a hűvösebb évszakokban.

Közölték, aki mégis változtat, az jellemzően kevesebb kávét iszik a nyári szabadsága, pihenése alatt (7 százalék), különösen igaz ez a legfiatalabbakra (14 százalék). A napi hőmérséklet nem igazán befolyásolja a kávéválasztást: mindössze a válaszadók 3 százaléka teszi az időjárástól függővé, hogy hogyan kávézik. Úgy tűnik, a legfiatalabb válaszadók hajlamosak kánikulában változtatni bevett szokásaikon - 8 százalékuk változtat, és minél idősebb a válaszadó, ez annál kevésbé jellemző rá - derült ki a felmérésből.

Bár a megkérdezettek több mint fele alkalmanként vagy rendszeresen fogyaszt jeges kávéitalt, a hűsítő kávék a fiatalok körében a legnépszerűbbek: míg a 18-24 évesek csupán 15 százaléka nem fogyaszt jegeskávét, addig ugyanez az arány a 60 év fölöttieknél már 43 százalék. A fiatalok ráadásul nemcsak többet fogyasztanak, de többféle hideg kávéitalt is kipróbálnak, és nyitottabbak az édesebb verziók, például a fagylaltkávé iránt.

A Costa Coffee kutatása alapján a legnépszerűbb ital a jeges cappuccino, ezt minden ötödik válaszadó fogyasztja, közel ugyanennyien választják a fagylaltkávét (19 százalék) és a jeges eszpresszót is (18 százalék). A fiatalabbak körében is a jeges cappuccino a legnépszerűbb, a 30 év alattiak közül minden harmadik válaszadó ezt issza legszívesebben.

Nemek közötti megoszlás is megfigyelhető az elemzés szerint: a férfiak 36 százaléka nem fogyaszt jeges kávéitalt, s ha igen, akkor is a tejmentes verziót választják, míg a jeges cappuccinót, a frappét és a fagylaltkávét inkább a nők részesítik előnyben. A válaszadók 76 százaléka otthon készíti el jeges finomságát, de kávézóban is szívesen fogyasztja 43 százalékuk, strandon 15 százalékuk, míg munkahelyen viszonylag kevesebben, a válaszadók 12 százaléka él ezzel.

A Costa Coffee és a GKID közös kutatásából kiderült az is, a jegeskávét fogyasztók meglehetősen árérzékenyek - 78 százalékuk maximum ezer forintot hajlandó fizetni érte. A válaszadók 14 százaléka fizetne ezer forint feletti összeget egy jeges italért, míg 7 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy egy igazán jó kávé esetén nem számít az ár.

A kutatást a GKID Research Consulting a Coca-Cola HBC Magyarország megbízásából 2022 júliusában mintegy 4600 fogyasztó megkérdezésével készítette.

(MTI)