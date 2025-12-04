Extra :: 2025. december 4. 13:36 ::

Orsósné Ónodi Amanda Ramóna melírba, műszempillába, orrpiercingbe - de legfőképpen hallgatásba burkolózott

A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsósné Ónodi Amanda Ramóna ügyében.

A 20 éves nő 2025. december 3-án vette fel utoljára a kapcsolatot a családjával, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A nő körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, haja hosszú, fekete, szőke melírral, műszempillát és orrpiercinget visel. Utolsó ismert ruházata: fekete, prémes kabát, farmernadrág, fekete, magassarkú csizma.