A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsósné Ónodi Amanda Ramóna ügyében.
A 20 éves nő 2025. december 3-án vette fel utoljára a kapcsolatot a családjával, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A nő körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, haja hosszú, fekete, szőke melírral, műszempillát és orrpiercinget visel. Utolsó ismert ruházata: fekete, prémes kabát, farmernadrág, fekete, magassarkú csizma.