Kirúgtak egy osztrák főorvost, miután azt mondta egy súlyosan elhízott betegnek, hogy itt már csak Auschwitz segíthet

Egy alsó-ausztriai kórház főorvosát azonnali hatállyal elbocsátották, miután egy túlsúlyos betegre vonatkozóan azt mondta, a helyzeten csak Auschwitz segítene. Az eset nyomán a dolgozók panaszt tettek a „náci megjegyzés, zaklatás és félelemkeltés” miatt.

Az incidenst a Waldviertel régióban található kórházban jelentették, az esetet egy anonim levél nyomán hozták nyilvánosságra. A dolgozók a levélben azt írták, hogy a főorvos megjegyzése „átlépi az emberségesség és a szakmai normák határát”, és a kórházi környezetet is elviselhetetlenné tette.

Többen azt is jelezték, hogy nem akarnak vele együtt vizitelni a mérgező légkör miatt – számolt be a Jerusalem Post.

Az osztrák állami egészségügyi ügynökség megerősítette, hogy a főorvost először felfüggesztették, majd azonnali hatállyal elbocsátották. Az ügynökség nyilatkozata szerint a kijelentés „alapvetően ellentétes az intézmény értékeivel, és a hivatalos kötelezettségek súlyos megszegését jelenti”.

Egy másik főorvos is borzolta a kedélyeket

A botrány különösen érzékenyen érintette a régiót, mivel a kórház a vidéki Waldviertel régió egyik zászlóshajó-egészségügyi intézménye, nemrég több tízmillió eurós felújításon esett át. A kórház történetében nem ez volt az első botrány: 2023-ban egy másik főorvos egy körülbelül 90 éves betegnek azt mondta, hogy "mit akarsz? 90 éves vagy, meg fogsz halni".

A kijelentés akkor széles vitát váltott ki az idős betegekhez való kommunikáció etikájáról, és az orvos néhány hónappal később nyugdíjba vonult.

Ausztriában szigorú törvények tiltják a "náci propagandát", a "holokauszt trivializálását" és az antiszemitizmust. Bár az eset jelenleg nem vezetett büntetőeljáráshoz, a nyilvánosság és a szakmai közösség kiemelte, hogy a megjegyzés "a holokauszt relativizálásának tekinthető" egy egészségügyi intézményben.