A finn szépségverseny albán győztese elvesztette koronáját, mert "rasszista"

Elvesztette koronáját az idei Finnország szépe címet elnyerő albán Sarah Dzafce, mert a közösségi médiában rasszista bejegyzést tett - írja a YLE.

Dzafce még szeptemberben végzett a Miss Suomi verseny első helyén, de alig három hónappal később meg is fosztották a címétől. Dzafce egy közösségi médiában közzétett képen látható, amelyen „kínai szemeket” vág, és azt írja, hogy „egy kínaival ebédel”. Sunneva Sjögrén, a verseny szervezője szerint ez teljesen elfogadhatatlan.



Ezt a képet és megjegyzést gondolják szörnyűségesen rasszistának

Sjögrén szerint a döntés előtt „szakértőkkel” konzultáltak, míg szervezete az „egyenlőség és mások iránti tisztelet” mellett áll ki, és nem fogadja el a „rasszizmust”.

Természetesen Dzafce azonnal megkezdte Canossa-járását.

„Szeretném kifejezni legmélyebb bocsánatkérésemet mindenkitől, akit megbántottam, különösen az ázsiai közösségtől” – mondta Dzafce egy sajtótájékoztatón, ahol Sunneva Sjögrén is bocsánatot kért.



Sarah Dzafce (jobbra) és Sunneva Sjögrén (balra) is bocsánatot kért a sajtótájékoztatón

A cím és a korona most Tara Lehtonené, aki eredetileg második lett az idei versenyen. A sajtótájékoztatót követően Dzafce átadta a koronát Lehtonenének. Bár a szépség és a női ideáll szubjektív, de véleményem szerint Dzafce az eredeti versenyen sem azért előzte meg Lehtonent, mert sokkal szebb, inkább azért, mert a láthatóan megfelelési kényszerben szenvedő szervezők nem szerették volna, ha egy szőke, etnikailag finn hölgy nyerte volna a versenyt.



Tara Lehtonennek át kellett vennie a tiarát Sarah Dzafcétől

KG