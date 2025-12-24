Extra, Videók :: 2025. december 24. 12:37 ::

Horogkereszt alakban heverésző gyerekek miatt megy a hiszti Kaliforniában

Botrányos eset zajlott le Kaliforniában a San Jose-i Branham Középiskolában az Index szerint. A szóban forgó szörnyűség: nyolc diák a testével horogkeresztet formált az intézmény futballpályáján, majd a képet egy Adolf Hitler-beszédből vett idézettel együtt jelentették meg a közösségi médiában. Az esetet már vizsgálják a nyomozóhatóságok, a diákokra fegyelmi eljárás és büntetőjogi következmények várnak.





Az ügy miatt először a Jewish News of Northern California kezdett hisztizni , aminek következtében a képet eltávolították az internetről, de addigra már széles körben ismertté vált. Teresa Drenick, az Észak-kaliforniai Amerikai Zsidó Bizottság igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy "egyértelműen gyűlölet-bűncselekményről van szó", és "a helyzetet súlyosbítja" a fotóhoz csatolt üzenet, ezért "nem lehet félreérteni ezeknek a fiataloknak a szándékát."

Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy "ez egy terror szimbóluma, amelynek célja a félelem és a zavarkeltés az iskolai közösségben". "A horogkereszt mint a népirtás félreérthetetlen jelképe különösen érzékeny téma, főleg a zsidó közösség számára."

Az iskolatanács is elítélte az esetet, és intézkedéseket ígértek az érintett diákok ellen. Robert Bravo, a tanács felügyelője közleményében hangsúlyozta, hogy a válasz nem korlátozódhat pusztán a büntetésre. "Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az ügyet felhasználjuk az antiszemitizmusról és a hozzá kapcsolódó történelmi szörnyűségekről szóló oktatás elmélyítésére" − fogalmazott a felügyelő.

San Jose polgármestere, Matt Mahan is megszólalt az ügyben, és közösségi oldalán azt írta, hogy "ami a Branham Középiskolában történt, az nem vicc, és nem önkifejezés − ez egy gyűlölet-bűncselekmény. A nyilvánosságban való közzététele pedig még aggasztóbbá teszi ezt az esetet". A polgármester hozzátette, hogy "ennek a viselkedésnek nincs helye a közösségünkben, és nem fogjuk tolerálni. Kiállok zsidó lakosaink mellett, és támogatom az összes érintett felelősségre vonását."

A botrány "különösen érzékenyen érintette a zsidó közösséget, mivel közvetlenül a hanuka előtt történt". Yigal Rosenber rabbi, a Chabad of Santa Clara vezetője "nyugtalanító, visszataszító cselekedetnek" nevezte a fiatalok tettét. Hozzátette, hogy ugyan nem ismeri a horogkeresztet formálók motivációját, de az, hogy az interneten is közzétették, mindent megváltoztat, más szintre emeli a dolgot, hiszen így több ezren láthatták, lájkolhatták, és hozzászólást írhattak.

A San Jose-i rendőrség Santa Clara megye ügyészségével együttműködve vizsgálja az ügyet. A diákokra fegyelmi eljárás mellett büntetőjogi következmények is várnak, hiszen a hatóságok gyűlölet-bűncselekményként kezelik az esetet.