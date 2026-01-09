Extra, Lapszemle :: 2026. január 9. 08:43 ::

Eksztázisban a kóserjobboldal: az imádott Bibi interjút adott a Mandinernek!

Óriási megtiszteltetés érte a Mandinert. A többi fideszes portál most valószínűleg irigykedve néz rájuk, másrészt viszont a „közös örömként” is megélhetik mindazt, amit például Kohán Mátyás a „magyar” sajtótörténet szempontjából is fontos történésnek nevezett, ez pedig mi más lehetne, minthogy a gazda, Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő interjút adott a lapnak!



Kegyelmi pillanat ez a filoszemita (de többségükben inkább csak szemita) szolgahadnak...

Sietve szemlézte ezt a Neokohn is, mint írják, „Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Mandiner Maxima című műsor vendégeként adott először hosszabb interjút magyar lapnak.”

Természetesen olyan témák nem merültek fel, mint a palesztinok elleni népirtás. Ezt csak a rend kedvéért rögzítjük, nem hiszem, hogy volna olvasóink között bárki, akinek ilyen illúziói lettek volna. Olyan értelemben már annál inkább felmerült a téma, hogy Izrael „addig folytatja a küzdelmet”, ami saját „biztonságát nem tudja garantálni”, ebben pedig nem befolyásolják „kedvezőtlen sajtóvisszhangok”.

Az interjúban természetesen szó esett az antiszemitizmus elleni fellépésről is. Netanjahu példamutatónak nevezte Magyarország zéró toleranciáját, azt állítva, hogy az antiszemitizmus soha nem áll meg a zsidóknál, hanem „előbb-utóbb egész társadalmakat rombol le.”

A Mandiner zsidó idoljának álláspontja szerint a magyar kormány politikája „nemcsak erkölcsileg helyes”, hanem a szabad társadalmak hosszú távú érdekeit is szolgálja.

Érdemes egyébként megnézni a Neokohn által ajánlott kapcsolódó anyagokat is, egyikben az áll , hogy „brutálisan berobbant Magyarország népszerűsége az izraeli turisták között”.

Mint írják, a tél várhatóan rekordokat dönt az izraeliek külföldre repülőútjainak számában – miközben a népszerű úti célok térképén is jelentős eltolódást mutat. A PassportCard biztosítótársaság rangsora szerint az elkövetkező hónapokban külföldre repülőutat tervező izraeli turisták száma 20%-kal magasabb lesz, mint a 2022-es telén, a háború előtt és a Covid-19 világjárvány után feljegyzett csúcs.

Ezeket a számokat Gulyás Gergely korábbi szavai mellé téve, mikor is arról beszélt, hogy Magyarország várja az esetleges letelepedni vágyó zsidókat, nem tűnik világtól elrugaszkodott feltételezésnek, ha azt mondjuk, ezek a turisták lehet, hogy „kicsit” hosszabb távra terveznek itt, mint az szokás egy átlagos turistától...

L. J. - Kuruc.info