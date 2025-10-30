Anyaország, Antimagyarizmus :: 2025. október 30. 12:12 ::

Újabb "összeesküvés-elmélet" válik valóra - Gulyás: szívesen befogadjuk az üldözött zsidókat!

"A növekvő nyugat-európai antiszemitizmus miatt Magyarország szívesen fogadja a zsidóellenesség miatt elköltöző zsidókat" – jelentette be Gulyás Gergely a mai kormányinfón.



Ez egyelőre még nem a kormányinfó díszlete, de ha így megy tovább, hamarosan már csak a feliratot kell lecserélni

Hozzátette: a zsidók egyedül Magyarországon érezhetik magukatat biztonságban, mert Nyugat-Európában a tömeges iszlám migráció antiszemitizmust okoz.

A kijelentésről jelenlegi ismereteink alapján csak az Index számolt be , az MTI által közzétett részletes összefoglalóban sem szerepel.

Megjegyezhetjük azt is, hogy ma "csupán" a Nyugat-Európában élő(sködő) zsidókról esett szó, de nem kérdés, hogy ugyanez a meghívó érvényes az izraeli zsidók számára is, ha a dolgok esetleg rosszul alakulnak a Közel-Keleten, amire minden esély megvan.

Elvégre mi baj lehet a zsidó bevándorlásból? A kiegyezés utáni példátlan, agresszív és kártékony zsidó térhódítás nemzetünk rovására, városokban és vidéken egyaránt, a Solymosi Eszter-ügy (amikor először tették nyilvánvalóvá, ki az igazi úr e hazában), a magyarellenes kommunista zsidó Kohn (Kun) Béla-rezsim, majd a magyarellenes kommunista zsidó Rosenfeld (Rákosi)-rezsim, SZDSZ, majd az újabb gazdatest, a Zsidesz, hogy csak a legismertebb sarokpontokat említsük, és csak a közelmúltból...

És azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a Nyugat-Európából most "menekülő" zsidók a fő felelősek a jelenlegi helyzet kialakulásáért, ők voltak a fő szószólói az EU muszlimokkal történő elárasztásának, abban a hitben, hogy a nagy keveredésben nem lesz majd többé európai nemzeti öntudatra ébredés ("nácizmus"), továbbá ők és üzelmeik sem lesznek majd annyira szem előtt a nagy faji-etnikai-vallási-kulturális moslékban...

Csakhogy, mint ahogy kb. semmi másban az elmúlt évezredek során, ebben sem voltak körültekintők, kizárólag a gyűlölt ellenség lefegyverzése, majd megsemmisítése érdekelte őket. És most, hogy a fagyi újra visszanyal, megint menekülni kell, ugyebár - hogy ugyanazt tegyék velünk is, mint a nyugatiakkal, ha úgy érzik, mégiscsak túl nagy nálunk a "nácizmus". És kezdődik minden elölről. Ha hagyjuk.

(Kuruc.info)

