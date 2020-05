A WHO tanácskozása a járvány mellett a vírus miatt kirobbant politikai csatározás miatt is különösen érdekes. Elsőként Donald Trump amerikai elnök ment neki keményen Kínának, azzal vádolva az ázsiai ország vezetését, hogy nem tett meg mindent a járvány megfékezéséért. Trump még a WHO-nak nyújtott amerikai támogatást is visszavonta , mivel szerinte a világszervezet túlságosan is Kína befolyása alá került. Az elmúlt hetekben több ország is beállt az Egyesült Államok mögé, nyílt vizsgálatot követelve Kínától, amely erre nyílt fenyegetéssel válaszolt