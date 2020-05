Az egyeztetésről a magyar külüminisztérium is beszámolt, de egy szóval sem említik, hogy Tajvan is előkerült a megbeszélés során. Csak arról írnak, hogy hány repülőgép hozott egészségügyi felszerelést Kínából, illetve hány kínai beruházás érkezett Magyarországra.

A kínai külügy közleménye szerint Vang Ji az észt és a bosnyák miniszterrel is beszélt csütörtökön, de Tajvanról velük nem egyeztetett. A WHO hétfőn tartja közgyűlését, amelyen Tajvan is szeretne részt venni. Több európai ország mellett az Egyesült Államok, Új-Zéland, Ausztrália, Kanada is támogatja az ország részvételét.