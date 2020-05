Koronavírus :: 2020. május 16. 16:43 ::

Trump fontolgatja, hogy a korábbi összeg tizedével mégis támogassa a WHO-t

Az amerikai elnök közölte szombaton, hogy kormányzata több szakértői javaslatot is megfontol a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatban, és ezek között van az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénzügyi támogatásának részleges visszaállítása is.

Donald Trump Twitter-üzenetében azt írta, hogy lehetőség volna az amerikai támogatás korábbi 10 százalékának megfelelő összeg kifizetésére, de döntés még nincs.

Április 14-e óta az ENSZ szakosított szervezete nem kap amerikai pénzt, mert Washingtonban azzal vádolják, hogy elősegítette a járvánnyal kapcsolatos kínai "félretájékoztatást". A WHO elhárította a gyanúsítást, és Kína is tiltakozott a vád ellen.

Az amerikai elnök az ENSZ szakosított egészségügyi szervezetének az "átvilágítását" helyezte kilátásba a saját kormányzata közreműködésével. A WHO költségvetéséhez az Egyesült Államok évi 400 millió dollárral járult hozzá eddig.

