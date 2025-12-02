Háború :: 2025. december 2. 19:45 ::

Ukrán koordinációs törzs: 37 országból 136 külföldi zsoldos van ukrán fogságban

Jelenleg 136 olyan külföldi állampolgár van ukrán fogságban 37 országból, aki Oroszország oldalán részt vett a harcokban - közölte Bohdan Ohri­menko, a hadifoglyokkal foglalkozó ukrán koordinációs törzs titkárságának vezetője kedden egy kijevi rendezvényen az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint.

Elmondta, hogy Ukrajna továbbítja információit - videófelvételeket és más dokumentumokat - ezekről a külföldi foglyokról azoknak az országoknak, amelyeknek állampolgárait Oroszország a legaktívabban toborozza fegyveres erőibe. "Azt hiszem, ezeket az információkat később nyilvánossá fogjuk tenni" - tette hozzá.

Ohrimenko elmondta még, hogy adataik szerint a háborúban Oroszország oldalán több mint 18 ezer külföldi állampolgár harcol 128 országból, és legalább 3388 azok száma, aki életüket vesztették a harcokban. "Csak a külföldi zsoldosok száma, vagyis azoké, akiket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni háborújában alkalmaz, meghaladhatja egyes európai országok fegyveres erőinek létszámát. Ez jelentős erőforrás" - jegyezte meg.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy a koordinációs törzs november közepén nyilvánosságra hozta: 2014 óta addig az időpontig Oroszország a megszállt ukrajnai területekről már 46 327 ukránt kényszerített be hadseregébe.

Sztepan Barna, az ukrán 10. különleges hegyi-rohamdandár egyik alegységének parancsnoka a Kijev24 tévécsatorna műsorában azt mondta: az orosz erők "egyszer használatos katonákként" alkalmazzák a megszállt területekről származókat az ukrán csapatok hadállásainak feltérképezésére. "Az orosz rádióadásokban nevezik így őket: egyszer használatosaknak. Sajnos ilyen esetek előfordulnak, a háború meglehetősen kegyetlen jelleget öltött" - tette hozzá. Szavai szerint most minden frontszakaszon nehéz a helyzet, különösen ott, ahol "az ellenség megpróbálja politikai céljaira felhasználni a háborút".

Az ukrán keleti műveleti parancsnokság a Facebookon arról tájékoztatott: az orosz megszállók "újabb kísérletet tettek arra, hogy a Donyeck megyei Pokrovszkban zászlót tűzzenek ki, és ezáltal elhitessék a közvéleménnyel, hogy elfoglalták a várost". "Pokrovszkban folytatódnak a rohamtevékenységek, valamint az ellenség felszámolása a beépített városi területen. A megszállók a sűrű ködöt kihasználva újabb zászlókitűzési kísérletet tettek a város egyik kerületében, hogy a propagandisták ezt bizonyítékként használhassák Pokrovszk teljes bevételére. Ezt követően sietve elmenekültek" - írta a parancsnokság közleményében.

(MTI)