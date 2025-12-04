Háború, Lapszemle :: 2025. december 4. 14:14 ::

Négy szálon tárgyal Amerika a békekötésről - "fájdalmas és igazságtalan lesz Ukrajnának"

Négy különálló kérdéskörről folynak az egyeztetések az ukrajnai háború lezárása kapcsán: az amerikaiak az európaiakkal, az oroszokkal és Ukrajnával is tárgyalnak külön-külön eltérő témák kapcsán - tudta meg a New York Times.

A lap forrásai szerint az amerikaiak több szálon tárgyalnak az alábbi négy kérdéskörről:

Ukrajna hadereje méretének és fegyverzetének korlátozása,

mely területeket tarthat meg Ukrajna, és melyeket vihet Oroszország, illetve milyen jogi formában,

gazdasági együttműködés (külön-külön Ukrajnával, Oroszországgal),

Európa biztonsága.

A lap úgy tudja, ezekről a kérdésekről külön-külön más formában, egymással párhuzamosan tárgyalnak az amerikaiak Európával, Ukrajnával, Oroszországgal.

A lap azt is megtudta: az európaiak továbbra is erősen szkeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy Trump emberei békét fognak tudni teremteni Ukrajna és Oroszország közt.

- Bármilyen megállapodás is lesz a háború lezárásáról, fájdalmas lesz és igazságtalan. Nekem úgy fest, hogy igencsak messze vagyunk azoktól a feltételektől, melyek Oroszország számára minimum elfogadhatónak tűnnek, és Ukrajna számára elégségesek ahhoz, hogy az Egyesült Államok meg tudja győzni Kijevet, hogy fogadja el azokat - mondta egy amerikai elemző a lapnak.