Háború :: 2025. december 6. 19:41 ::

Macron párhuzamos univerzumában Ukrajna mondja ki az utolsó szót

Jövő hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, a megbeszélés témája Washingtonnak az ukrajnai háború lezárását célzó közvetítői tevékenysége lesz - jelentette be a francia államfő szombaton.

"Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra" - szögezte le Macron az X-en.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére", szerinte ugyanis Moszkva "nem keresi a békét".

Bejegyzésében egyúttal "a lehető legnagyobb határozottsággal" elítélte az éjszakai orosz támadásokat Ukrajna ellen, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat.

Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, "amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti".

Macron - aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban - megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és "az utolsó szót Ukrajna mondja ki".

(MTI nyomán)