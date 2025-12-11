Háború :: 2025. december 11. 22:21 ::

Zelenszkij ragaszkodik a 800 ezer fős hadsereghez a béketervben - elvégre ezt is fizeti majd az EU

Az amerikai béketerv átdolgozott változatában Ukrajna ragaszkodik a 800 ezer fős hadsereghez - jelentette ki csütörtökön Volodimir Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva.

"Ez a jelenlegi hadsereg reális ereje, ez egyeztetve van a katonai vezetéssel" - mondta az elnök, hozzátéve, hogy a jelenleg 20 pontból álló javaslat ezen pontját ennek megfelelően átdolgozták.

A novemberben bejelentett amerikai béketerv eredeti változata még egy 600 ezer fős korlátot tartalmaz Ukrajna fegyveres erői számára.

Az ukrán ügyészség adatai szerint 2022 februárja óta dezertálás és engedély nélküli távollét több mint 300 ezer esetét regisztrálták a hadseregnél. Miután idén októberben több mint 21 600 regisztrált esettel rekordszintet értek el, a vádhatóság úgy döntött, hogy novembertől a számokat titkosítják.

Ukrajna a háború előtt nagyjából 290 ezer fős hadsereggel rendelkezett. Békekötés esetén a kijevi vezetés azt várja nyugati partnereitől, hogy jelentős mértékben fedezzék a katonai kiadásait.

(MTI nyomán)