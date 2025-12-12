Háború :: 2025. december 12. 09:10 ::

Trumpnak elege van Zelenszkij európai pajtásainak játékaiból

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírók előtt kijelentette: "meglátjuk, részt veszünk-e a találkozón". Az európai partnerek azt akarják, hogy az Egyesült Államok ott legyen - tette hozzá, de hangsúlyozta, hogy ő nem akar időt elfecsérelni.

"Nem akarunk rengeteg időt elvesztegetni ezzel" – fogalmazott, rámutatva, hogy rendezést akar, és ezzel életeket megmenteni.

Donald Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is szándékában áll segítséget nyújtani a háború lezárását követően Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat illetően.

Az elnök megjegyezte: úgy gondolta, közel állnak egy megállapodáshoz az orosz és azt ukrán féllel, véleménye szerint Zelenszkij elnökön kívül az ukrán delegációnak kedvére volt az egyezség tervezete. A megállapodás során bonyodalmat jelent a területek cseréjének kérdése - tette hozzá.

"Az ilyen dolgok harmadik világháborúban végződnek" – jegyezte meg, rámutatva: amennyiben a konfliktusban érintettek "ilyen játékokat folytatnak", az valóban harmadik világháborúhoz vezet, aminek megtörténtét meg akarja akadályozni.

Előzőleg Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Donald Trump elnöknek elege van a "csupán a találkozó kedvéért megtartott találkozókból".

(MTI)