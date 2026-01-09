Háború :: 2026. január 9. 08:05 ::

Az Oresnyik rakéta ismételt bevetéséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát vetett be az orosz hadsereg az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapás során - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az éjszakai csapás válasz volt az orosz elnöknek a Novgorod régióban található rezidenciája elleni ukrán dróntámadásra

"Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, precíziós szárazföldi és tengeri inditású fegyverekkel, egyebek között az Oresnyik közepes hatótávolságú mobil földi rakétakomplexummal, valamint támadó pilóta nélküli repülőgépekkel tömeges csapást mértek Ukrajna területén található kritikus fontosságú célpontokra" - állt a közleményben.

(MTI)