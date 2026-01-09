Háború :: 2026. január 9. 13:00 ::

Elsősorban Kijevet támadta az orosz hadsereg - Klicskó a város elhagyására szólított fel

Kijev környékét támadta elsősorban Oroszország péntekre virradóra - közölte az ukrán légierő. Az orosz hadsereg 278 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen, a támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, komoly károk keletkeztek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 36 különböző típusú rakétából 18-at, a 242 drónból pedig 226-ot megsemmisített, azonban 19 helyszínen 18 rakéta és drón célba talált - jelentette a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Az Ukrajna fővárosa elleni nagyszabású légitámadás következtében négy ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek, köztük öt katasztrófavédelmi alkalmazott és három orvos, akik a helyszínen dolgoztak a Darnyickij kerületet ért ismételt csapások során - jelentette a Nemzeti Rendőrség és a Kijevi Városi Ügyészség Telegramon közzétett jelentéseit idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A fővárosban 19 többszintes épület, az egyik nagykövetség épülete, egy óvoda, egy befejezetlen többszintes épület, autók, egy szupermarket és egy benzinkút megrongálódott. A piros metróvonalon a szerelvények az újabb támadás okozta súlyos energetikai helyzet miatt nagyobb követési idővel és rövidített útvonalon közlekednek - ismertette a sajtó a Kijevi Városi Állami Közigazgatás sajtószolgálatának közleményt. A 10 városkerületből 9-ben akadozik a távhőszolgáltatás.

A kijevi ügyészség azt is bejelentette, hogy előzetes vizsgálatot indított háborús bűncselekmény miatt.

Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa, Lviv mellett egy energetikai létesítményt ballisztikus rakétával találtak el - tette közzé a légierőtől származó információkra hivatkozva Andrij Szadovij polgármester a Telegram-csatornáján. Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú rakétával intéztek csapást Lviv ellen - emelte ki, emlékeztetve arra, hogy Lviv alig 70 kilométerre fekszik az Európai Unió határától. "Ez egyértelmű üzenet nemzetközi partnereinknek: Oroszország háborúja senki előtt nem áll meg" - fogalmazott a polgármester.

A lvivi támadás miatt a fogyasztók egy részénél szünetel a gázszolgáltatás.

Frissítés: Klicskó a város elhagyására szólított fel

Felszólította Kijev lakosságát a város polgármestere, Vitalij Klicskó arra, hogy ha módjukban áll, hagyják el a települést – írja az RBK.

– Ma reggel átfogó orosz támadás érte az ukrán fővárost, a háztartások körülbelül felében nincs elektromosság, ivóvíz és fűtés. A hatóságok vészhelyzeti tartalékrendszereken üzemeltetik Kijev infrastruktúráját. Arra kérem a főváros lakosságát, hogy akinek megvan a lehetősége arra, hogy átmenetileg elhagyja a várost, vonuljon olyan helyre, ahol vannak más források az elektromosságra és a fűtésre – ez olvasható a polgármester felhívásában.

Az ellátórendszert próbálja stabilizálni a városvezetés annyira, hogy a kórházak, szülészetek üzemképesek maradjanak, de a következő napok nehéz időjárási körülményei miatt a lakóövezetek energiaellátása és fűtése nem biztos, hogy teljes körűen megoldható lesz.

(MTI - Portfólió nyomán)