Háború :: 2026. június 23. 14:58 ::

Libanoni civileket gyilkoltak, temetésre lőttek rá a zsidók, Irán válaszlépéssel fenyeget

Izraeli katonák lelőttek két otthonába visszatérő civilt kedden Dél-Libanonban az arab ország hatóságai szerint, amiről az izraeli média is beszámolt. Szintén kedden Irán ENSZ-nagykövete figyelmeztette Izraelt, hogy megtorolja minden egyes újabb libanoni támadását, mint amilyen ez is volt.

Az otthonába visszatérő és egy út megtisztításán dolgozó két civil halála, valamint két másik megsebesülése Nabatije el-Fauka faluban történt néhány napos viszonylagos dél-libanoni nyugalom után.

Izraeli katonák egy temetésen részt vevő embercsoportra is tüzet nyitottak a dél-libanoni Hadáta településen. Ezzel egybevág, hogy helyi lakosok izraeli harckocsikat láttak a falu temetőjének közelében.

Irán genfi ENSZ-képviseletének vezetője kijelentette kedden, hogy országa számára mostantól nincs különbség aközött, hogy Izrael Dél-Libanonban vagy Bejrútban követ el támadást. Azzal fenyegetőzött, hogy ha Izrael bármilyen módon megsérti a múlt héten megszületett, Libanont is érintő amerikai-iráni egyetértési memorandumot, akkor Teherán válaszlépéseket fog tenni.

Közben megkezdődik kedden Washingtonban az Izrael és Libanon közötti tárgyalások ötödik fordulója, amelynek célja a két ország közötti konfliktus rendezése. A megbeszélések előtt Joseph Aoun libanoni elnök kijelentette: nem engedi, hogy "bármely más fél" tárgyaljon Bejrút nevében. Ezt arra utalva mondta, hogy Teherán ragaszkodik ahhoz: az Izrael által Libanonban végrehajtott támadások leállítása legyen az Egyesült Államokkal folytatott saját tárgyalásainak előfeltétele.

(MTI nyomán)