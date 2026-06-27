Háború :: 2026. június 27. 00:38 ::

Izrael és Libanon békéről szóló keretmegállapodást kötött amerikai közvetítéssel Washingtonban

Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban.

Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keretmegállapodás részleteit nem közölték, a dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá a washingtoni külügyminisztériumban tartott eseményen.

Nada Hamadeh libanoni nagykövet kijelentette, hogy az egyezmény az "első lépés a Libanon szuverenitása és területi integritása felé vezető úton".

A washingtoni eseményt követően Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Jeruzsálemben bejelentette, hogy az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonaságnak, valamint az "Irán által elszenvedett vereségként" értékelte az izraeli-libanoni megállapodást.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy "Libanon polgárainak most már évtizedek óta hatalmas szenvedést kell kiállniuk az ország ügyeibe való külső beavatkozás eredményeként, amikor egyes államok megpróbálták támadási indítóállásként felhasználni országukat".

Az amerikai miniszter hozzátette, hogy "Izrael polgárainak joguk van békében és biztonságban élniük, különösen az Izrael északi részén élőknek, akik újra és újra terrortámadások célpontjai, amelyeket Libanon területéről indítanak, de nem Libanon polgárai, és nem a libanoni kormány, hanem egy külső szereplő".

(MTI nyomán)