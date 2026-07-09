Háború :: 2026. július 9. 06:55 ::

Trump szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg - közben folytatódik a háború

Donald Trump amerikai elnök szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg szerdán.

Az elnök az Ankarában tartott NATO-csúcsot követően hivatali repülőgépének fedélzetén utazó újságíróknak számolt be arról, hogy nem sokkal korábban kapott egy hívást, amiből az derült ki, hogy Irán "nagyon sürgősen egyezséget akar kötni".

"Nem tudom, hogy érdemesek-e egy megállapodásra" - tette hozzá, és arra a kérdésre, hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult-e vissza, úgy fogalmazott, hogy "nem tudom".

Az elnök megjegyezte, hogy az Irán által végrehajtott támadásokat az Egyesült Államok "hússzoros erővel" viszonozza, utalt az előző nap 80 iráni célpontot ért amerikai válaszcsapásokra.

JD Vance amerikai alelnök szerdán Wisconsin államban tett látogatásán arra mutatott rá, hogy Irán nagyjából egy hétig tartotta magát a megállapodáshoz, majd erői ismét támadásokat intéztek a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók ellen. "Az egyezség nagyon egyszerű. Ha rálőnek hajókra, akkor a lelket is kiverjük belőlük" - fogalmazott az alelnök, arra sürgetve Teheránt, hogy térjen vissza korábbi magatartásához, valamint azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a meghatározó hajózási útvonal, a Hormuzi-szoros átjárhatóságának fenntartása mellett.

Amerikai katonai illetékesek szerdán arról számoltak be, hogy Irán térségében, az Arab-tengeren jelenleg 20 hadihajó tartózkodik, valamint kiszolgáló hajóik, amelyek fedélzetén 20 ezer tengerész és tengerészgyalogos áll készenlétben. Az amerikai haditengerészet további négy egysége várakozik a Földközi-tenger keleti medencéjében, valamint a görög partoknál - közölték.

Frissítés: az amerikai légierő közben újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre

Az amerikai légierő újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre szerdán - közölte a Középső Parancsokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel, washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb támadását. A közlemény szerint a művelet a hadsereg főparancsnoki tisztét is betöltő elnök, Donald Trump utasítására indult.

"Az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt a kereskedelmi hajózást és civil legénységet veszélyeztető alaptalan agresszióért egy létfontosságú nemzetközi víziútvonalon" - olvasható a CENTCOM közleményében, utalva az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni katonai fellépésre.

Az iráni Forradalmi Gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben

Az iráni Forradalmi Gárda arról számolt be csütörtökön, hogy csapást mért amerikai támaszpontokra Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra.

A szervezet kilátásba helyezte, hogy támadásait kiterjeszti a régió más országaira is.

Az állami Irib tévé által ismertetett közleményben a Forradalmi Gárda azt állította, hogy drón- és rakétatámadásokat indított az Arifjan és Ali Al-Salem nevű kuvaiti, valamint a Dzsuffair és Sejk Isza nevű bahreini amerikai támaszpontok infrastruktúrái és létesítményei ellen.

Azzal is fenyegetőzött, hogy kiterjeszti válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana.

Mohammad Baker Kalibaf, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros csak iráni feltételek mellett nyílhat meg, és nem az amerikai fenyegetések nyomására.

"Az Egyesült Államok még mindig nem fogta fel, hogy a megfélemlítés és a vállalásaik be nem tartása már nem marad következmények nélkül" - jelentette ki Baker Kalibaf az X közösségi oldalon közzétett nyilatkozatában. "Legyen egyértelmű: ha támadtok, megkapjátok a magatokét" - hangsúlyozta.

(MTI)